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Boykot Çağrısı Yapan Fabrika İşçisi Tazminatsız İşten Çıkarıldı!

Boykot Çağrısı Yapan Fabrika İşçisi Tazminatsız İşten Çıkarıldı!

Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 08:07 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 09:39

Gaziantep’te AKP’nin eski il başkanına ait Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan Cüneyt Tişkaya, 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısını destekleyen bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı. 

Gece vardiyasında çalışan işçi Cüneyt Taşkaya gündüz vardiyasına çağrıldı. İnsan kaynakları departmanına yönlendirilen Tişkaya’ya, geçmişte tutulan tutanaklar gerekçe gösterilerek işine son verildi.

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2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapan fabrika işçisi Cüneyt Tişkaya tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapan fabrika işçisi Cüneyt Tişkaya tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep’te Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan işçi Cüneyt Tişkaya’nın sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldığını açıkladı.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Faşizm mi demiştiniz? Alın size faşizm! Boykot listesinde olan fabrikada boykot çağrısı yapan işçi tazminatsız işten atıldı” ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan Cüneyt Tişkaya, fabrikada dört yıl üç aydır yemekhane bölümünde çalışıyordu.

İşten çıkarılan Cüneyt Tişkaya, fabrikada dört yıl üç aydır yemekhane bölümünde çalışıyordu.

2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısına destek verdiği bir görseli WhatsApp durumunda paylaşmasının ardından, normalde gece vardiyasında olmasına rağmen gündüz vardiyasına çağrıldı. Daha sonra insan kaynakları departmanına yönlendirilen Tişkaya’ya, geçmişte tutulan tutanaklar gerekçe gösterilerek işine son verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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