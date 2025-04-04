Boykot Çağrısı Yapan Fabrika İşçisi Tazminatsız İşten Çıkarıldı!
Boykot Çağrısı Yapan Fabrika İşçisi Tazminatsız İşten Çıkarıldı!
Gaziantep’te AKP’nin eski il başkanına ait Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan Cüneyt Tişkaya, 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısını destekleyen bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı.
Gece vardiyasında çalışan işçi Cüneyt Taşkaya gündüz vardiyasına çağrıldı. İnsan kaynakları departmanına yönlendirilen Tişkaya’ya, geçmişte tutulan tutanaklar gerekçe gösterilerek işine son verildi.
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2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapan fabrika işçisi Cüneyt Tişkaya tazminatsız olarak işten çıkarıldı.
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İşten çıkarılan Cüneyt Tişkaya, fabrikada dört yıl üç aydır yemekhane bölümünde çalışıyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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