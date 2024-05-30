Psikoloji Testi: Bir Zayıf Bir Güçlü Özelliğini Söylüyoruz!
Psikoloji Testi: Bir Zayıf Bir Güçlü Özelliğini Söylüyoruz!
Bu test, farklı durumlar karşısındaki tepkilerini ve tercihlerini değerlendirerek zayıf ve güçlü yönlerini söyleyecek!
Haydi teste!
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1. Bir problemle karşılaştığınızda tepkiniz nasıl olur?
2. Birisi sizi eleştirdiğinde tepkiniz ne olur?
3. Yeni biriyle tanıştığınızda ilk tepkiniz nasıl olur?
4. Bir projeyi yönetme sorumluluğu size verildiğinde nasıl davranırsınız?
5. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar ısrarcısınız?
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6. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsiniz?
7. Bir tartışmada karşı tarafı dinleme konusunda ne kadar iyisiniz?
8. Yapılan bir hata karşısında tepkiniz nasıl olur?
9. Risk almayı ne kadar seversiniz?
10. Kendinizi tanımlarken hangi özelliği öne çıkarırsınız?
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Mantıklı ama duygusallıktan uzak!
Empatik ama duygusal olarak hassas!
Güçlü iletişim ancak belirsiz sınırlar!
Güçlü problem çözücü ancak tereddütlü!
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