Kişilik Testi: Sizi En İyi Tanımlayan Özellik Hangisi?
Kişilik Testi: Sizi En İyi Tanımlayan Özellik Hangisi?
Bu test, davranışlarınızı değerlendirerek en baskın özelliğinizi keşfetmenize yardımcı olacak. Hazırsanız, içsel dünyanızı keşfetmeye başlayalım!”
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşınız size bir sır paylaştığında tepkiniz ne olur?
4. Bir grup projede liderlik rolünü üstlendiğinizde nasıl bir lider olursunuz?
5. Bir tartışmada karşı tarafı ikna etmeye çalışırken hangi taktiği kullanırsınız?
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6. Birine yardım etmek istediğinizde hangi şekilde davranırsınız?
7. Bir partiye davet edildiğinizde nasıl bir tavır takınırsınız?
8. Bir arkadaşınız size bir hata yaptığınızı söylediğinde tepkiniz ne olur?
9. Birinin sizinle aynı fikirde olmadığını öğrendiğinizde nasıl tepki verirsiniz?
10. Bir iş görüşmesine hazırlanırken nasıl bir strateji izlersiniz?
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Duyarlı ve Empatik
Kendine Güvenen ve Kararlı
Uyumlu ve İşbirlikçi
Bağımsız ve İnatçı
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