Bağlanma Stili Testi: İlişkilerde Bağlanma Tarzınızı Belirleyin!

Bu bağlanma stili, genellikle bireylerin içlerinde sürekli bir güvensizlik ve endişe hissi taşıdığı, ilişkilerde adeta bir terk edilme veya ayrılma korkusuyla yaşadığı bir durumu ifade eder. Sen, bir ilişkide adeta bir deniz feneri gibi sürekli güvence arayan, duygusal ihtiyaçlarını güvenilir bir ilişki temelinde karşılamak için çabalayan ve partnerini adeta bir gölge gibi takip etme eğiliminde olan bir insansın.Anksiyöz bağlanma stiline sahip olanlar, genellikle ilişkilerde partnerlerinden adeta bir onay belgesi gibi sürekli onay ararlar. İlişki hakkında sürekli endişe duyarlar, adeta bir savaş alanında gibi her an her şeyin ters gidebileceği korkusuyla yaşarlar. Bu, onların ilişkilerini sürekli bir gerginlik ve belirsizlik hali içinde tutar. İlişkilerinde sürekli bir güvensizlik hissi taşırlar ve bu durum, onların ilişkilerini adeta bir deniz feneri gibi sürekli bir güvence arayışı içinde olmalarına neden olur.