Bir tutkulu aşk hikayesi, bir romantik filmi andıran yoğun duygusal bağlar, büyülü bir aşk masalının kahramanı olmak... İşte bu, senin bağlanma stilini tam anlamıyla tanımlıyor. Sen, aşkın en yoğun haliyle yaşanması gerektiğine inanan, romantizmi ve tutkuyu bir ilişkinin olmazsa olmazı olarak gören birisin. Partnerine karşı hissettiğin büyük bağlılık, adeta seni ona çeken görünmez bir manyetik alan gibi...Tutkulu bağlanma stili, bir ilişkiyi adeta bir aşk romanına dönüştürenlerin tarzıdır. Senin için aşk, sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Partnerine karşı hissettiğin yoğun duygular, seni adeta bir aşk rüzgarına kapılmış gibi hissettiriyor. Bu duygusal coşku, ilişkinin her anını daha da anlamlı ve değerli kılıyor.Ancak unutma, her romantik filmde olduğu gibi, tutkulu bağlanma stili de zaman zaman çatışmalara neden olabilir. Bu yoğun duygusal deneyimler, bazen ilişkide dengenin bozulmasına yol açabilir. Ama endişelenme, çünkü aşkın da tıpkı bir dans gibi olduğunu unutmamak gerek. Bazen lider olur, bazen de partnerine uyum sağlarsın. Önemli olan, bu dansı doyasıya yaşamaktan keyif almak ve her adımda daha da güçlenmek...