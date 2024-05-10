Bağlanma Stili Testi: İlişkilerde Bağlanma Tarzınızı Belirleyin!
Bağlanma Stili Testi: İlişkilerde Bağlanma Tarzınızı Belirleyin!
Bu test, ilişkilerdeki duygusal bağlanma tarzınızı keşfetmenize ve kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misiniz?
2. Şimdi de yaşınızı seçin!
3. Bir ilişkide sizin için en önemli olan şey nedir?
4. Bir ilişkide, partnerinizle yaşadığınız sorunları nasıl çözmeyi tercih edersiniz?
5. Bir ilişkide, partnerinizin sizinle vakit geçirmesi sizi nasıl hissettirir?
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6. Bir tartışma sırasında, sizin tepkiniz ne olur?
7. Bir ilişkide, sizin için güven ne anlama gelir?
8. Partnerinizle birlikte vakit geçirirken, tercih ettiğiniz aktivite nedir?
9. Partnerinizin sizi nasıl anlamasını beklersiniz?
10. Aşağıdakilerden hangisi sizin için daha önemli?
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Bağımsız bağlanma stili
Güvenli bağlanma stili
Anksiyöz bağlanma stili
Tutkulu bağlanma stili
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