İlişkilerdeki Davranışlarını Değerlendir ve Neden Kazanamadığını Öğren!
İlişkilerdeki Davranışlarını Değerlendir ve Neden Kazanamadığını Öğren!
Aşk hayatında neden başarısız olduğunu hiç düşündün mü? Bu test, ilişkilerdeki davranışlarını değerlendirerek, neden aşkta kazanamadığını keşfetmene yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. İlk buluşmada ne yapmayı tercih edersin?
4. Aşkta en çok hangi özelliğe önem verirsin?
5. İlişkide hangi rolü üstlenmeyi tercih edersin?
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6. İlişkideki en büyük korkun ne?
7. Tartışmalarda genellikle nasıl tepki verirsin?
8. Partnerinle iletişimde hangi konuda zorlanırsın?
9. Partnerinle hangi konuda en çok çatışırsın?
10. İlişkide hangi davranışlarından dolayı eleştirilirsin?
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Duygularınla baş başa olma zamanı!
Güven ve bağlılık yolunda ilerliyorsun!
Dengede kalma zamanı geldi!
Özgürlüğünle mutluluğu bulma vakti geldi!
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