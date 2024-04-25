Şansın Ne Zaman Dönecek?
Şansın Ne Zaman Dönecek?
Hepimizin şansa ihtiyacı olduğu anlar olmuştur. Bazılarımız diğerlerine göre daha şanslıyız bazılarımız ise şanssız. Senin şansın ne alemde? Şans ne zaman senden yana olacak?
Haydi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi yaşını seç bakalım!
3. Zor bir durumla karşılaştığında genellikle nasıl tepki verirsin?
4. Hayatta başarılı olmak için en önemli şey nedir?
5. Bir hedefiniz gerçekleşmediğinde ne yaparsınız?
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6. Gelecekte yapmak istediğiniz bir şey var mı?
7. Bir engelle karşılaştığınızda genellikle nasıl tepki verirsiniz?
8. Gelecekte başarılı olmak için neye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz?
9. Gelecekteki başarılarınızı nasıl hayal edersiniz?
10. Başarılı olmak için sizi en çok motive eden faktör nedir?
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Şansın, cesaretini gösterdiğin anda dönecek!
Şansın, hedeflerini belirlediğin ve onlara odaklandığın anda dönecek!
Şansın, çevrende pozitif ilişkiler kurduğun ve yardımlaşmaya önem verdiğin anda dönecek!
Şansın, sürekli olarak kendini geliştirdiğin ve ilerlediğin her an dönecek!
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