Yapay Zekâ Çağında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Kademeler Arası Geçiş Sınavları

Genellikle ortalamanın üzerinde bir eğitim sistemine sahip ülkelerde sınıf içi ölçme ve değerlendirme, eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin ana odağı olurken; Türkiye gibi kademeler arası geçişin LGS, TYT, AYT ve KPSS gibi standartlaştırılmış sınavlara bağlı olduğu ülkelerde odak noktası, bu sınavlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dahası, bu sistemlerde eğitim üzerindeki baskının büyük bir kısmı bu sınavlardan kaynaklanmaktadır. Kısa vadede bu sınavların kaldırılması mümkün görünmemektedir.

Toplumda böyle bir talep bulunsa bile sınav sisteminin çevresinde oluşan devasa ekonomi (yaklaşık 20 milyar dolar) ve bu sektörde faaliyet gösteren (dershane, etüt merkezi, özel okul, yayınevleri, özel ders vb.) lobilerin baskısı, değişim önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Üstelik kendi kursları ve etüt merkezleri bulunan bazı üst düzey yetkililerin bulunduğu bir yapının, bu sektörün çıkarlarının aksine karar alması da beklenemez.

Bu durumda, tartışmaların odak noktası genellikle “daha iyi bir sınav”, “daha etkili bir ölçme yöntemi” veya “daha az zarar veren bir geçiş sistemi” arayışına kaymaktadır. Ancak her yeni değişiklikte bir önceki sistemden daha iyisini yaptığımızı iddia etsek de günün sonunda sınav odaklı bir eğitim sisteminden kurtulamadığımız gerçeği değişmemektedir. Bu durum, modern bir eğitim sistemi inşa etme çabalarımıza da engel olmaktadır. Geçmişte yapılan köklü reformlar nasıl sınav sistemi tarafından etkisiz hale getirildiyse, benzer bir şekilde yeni reform girişimleri de aynı akıbete uğrayacaktır.

Son yılların popüler kavramı olan yapay zekâ ise, “Kademeler arası geçişi daha etkili bir şekilde yapılandırabilir miyiz?” sorusuyla gündeme gelmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, eğitimcilerin %36’sı yapay zekânın önümüzdeki beş yıl içinde standartlaştırılmış sınavları mevcut durumlarından daha kötü bir hale getireceğini düşünmektedir.

Standartlaştırılmış sınavlara yönelik en yaygın eleştiri, bu sınavların öğrencilerin yaşam becerilerini ölçmekte yetersiz kalmasıdır. Bizim gibi sınav odaklı sistemlerde ise durum daha vahimdir; sınavlar eğitimi de ele geçirerek “Neyi ölçüyorsanız ona önem verirsiniz.” ilkesi gereği, sınıf içinde yaşam becerilerinin geliştirilmesine olanak tanımamaktadır. Hatta, yüksek ücretler talep eden özel okullarda bile bu durum farklı değildir; veliler, bu tür becerileri çocuklarına kazandırmak için ek hizmetler satın almak zorunda kalmaktadır.