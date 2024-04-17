Sinir Bozucu Durumlara Vereceğin Tepkiye Göre Sakinlik Durumun Ne?
Sinir Bozucu Durumlara Vereceğin Tepkiye Göre Sakinlik Durumun Ne?
Sinir bozucu durumlara nasıl tepkiler verirsin? Bu testte vereceğin cevaplar senin sakinlik seviyeni gösterecek!
Haydi başlayalım!
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1. Sıra beklerken önündeki kişi sürekli telefonuyla oyalanıyor ve sıra ilerlemiyor. Ne yaparsın?
2. Seyahat ederken, yanındaki yolcu yüksek sesle müzik dinliyor. Ne yaparsın?
3. Bir restoranda yemeğini sipariş ettin, ancak servis beklediğinden daha uzun sürüyor. Senin tepkin ne olur?
4. İnternet bağlantın beklenmedik şekilde kesilir. Ne yaparsın?
5. Acil bir yere yetişmek için trafikte ilerlerken, önünde yavaş giden bir araç var. Sen ne yaparsın?
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6. Bir arkadaşın seni planladığınız buluşmada bekletiyor. Sen ne yaparsın?
7. Evdeyken komşularından gelen yüksek sesli müzik seni rahatsız ediyor. Ne yaparsın?
8. Birisi senin fikirlerine veya düşüncelerine katılmadığında, tepkin ne olur?
9. Bilgisayarın beklenmedik bir şekilde bozulsa ve yaptığın işin kaybına neden olsa. Ne yaparsın?
10. Bir restoranda yan masadaki insanlar yüksek sesle konuşuyor ve seni rahatsız ediyor. Ne yaparsın?
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Genellikle sakin!
Nazik ve düzgün birisin
İçten içe sinirlisin…
Patlamaya hazır bir bomba!
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