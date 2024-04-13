Vampir misin Kurtadam mı?

Doğaüstü bir yaratık olsaydın kesinlikle vampir olurdun! Sen aynı vampirler gibi gizemli ve derin bir karaktere sahipsin. Geceleri aktif bir hayatın var ve birçok sorumluluğunu yerine getirmek için havanın kararmasını bekliyorsun. Kendi iç dünyanda gezintiye çıkmayı seviyorsun ve etrafındaki insanlara kolay kolay güvenmiyorsun. İletişimde içe dönük bir yapın var ama çevrene yaydığın auran sayesinde her ne kadar istemesende etrafına birçok insanı topluyorsun. Diğer insanlar senin gizemli ve kendi halinde olan tavırlarını çekici buluyor olabilir.