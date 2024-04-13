Vampir misin Kurtadam mı?
Vampir misin Kurtadam mı?
Sen doğaüstü bir varlık olsaydın vampir mi olurdun kurtadam mı? Hadi bu testte bu sorunun cevabını bulalım!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç bakalım!
3. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde kendini daha rahat hissedersin?
4. Sosyal ilişkilerinde sen nasıl bir insansın?
5. Aşağıdaki içeceklerden hangisi favorin?
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6. Sen bir hayvan olsaydın aşağıdakilerden hangisi olurdun?
7. Aşağıdaki aktivitelerden hangisi sana göre?
8. Şimdi birine çok sinirlendiğini ve intikam almak istediğini düşün. Karşındakine tavrın nasıl olurdu?
9. Sen bir renk olsaydın aşağıdaki renklerden hangisi olurdun?
10. Aşk senin için ne demek?
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Vampir!
Kurtadam!
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