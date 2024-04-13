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Vampir misin Kurtadam mı?

Vampir misin Kurtadam mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 12:47

Sen doğaüstü bir varlık olsaydın vampir mi olurdun kurtadam mı? Hadi bu testte bu sorunun cevabını bulalım!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç bakalım!

3. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde kendini daha rahat hissedersin?

4. Sosyal ilişkilerinde sen nasıl bir insansın?

5. Aşağıdaki içeceklerden hangisi favorin?

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6. Sen bir hayvan olsaydın aşağıdakilerden hangisi olurdun?

7. Aşağıdaki aktivitelerden hangisi sana göre?

8. Şimdi birine çok sinirlendiğini ve intikam almak istediğini düşün. Karşındakine tavrın nasıl olurdu?

9. Sen bir renk olsaydın aşağıdaki renklerden hangisi olurdun?

10. Aşk senin için ne demek?

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Vampir!

Doğaüstü bir yaratık olsaydın kesinlikle vampir olurdun! Sen aynı vampirler gibi gizemli ve derin bir karaktere sahipsin. Geceleri aktif bir hayatın var ve birçok sorumluluğunu yerine getirmek için havanın kararmasını bekliyorsun. Kendi iç dünyanda gezintiye çıkmayı seviyorsun ve etrafındaki insanlara kolay kolay güvenmiyorsun. İletişimde içe dönük bir yapın var ama çevrene yaydığın auran sayesinde her ne kadar istemesende etrafına birçok insanı topluyorsun. Diğer insanlar senin gizemli ve kendi halinde olan tavırlarını çekici buluyor olabilir.

Kurtadam!

Doğaüstü bir yaratık olsaydın kesinlikle kurtadam olurdun! Sen aynı kurtadamlar gibi özgür ruhlu ve uyumlu bir kişiliğe sahipsin. İletişim becerilerin sayesinde birçok insanla bir arada bulunabiliyorsun. Seni tanımayan insanlara bile büyük bir güven verdiğini söyleyebiliriz. Hareketli ve enerjik bir yapıya sahip olduğun gözden kaçmaması gereken diğer bir detay. Maceraperest ve özgür ruhlu olduğun için, çoğu zaman hayatta yeni deneyimler peşinde koşarsın ve sınırlarını zorlamaktan çekinmezsin. Hayatı yaşamayı seviyorsun ve bu hayatı diğer insanlarla paylaşmanın da önemli bir detay olduğunu biliyorsun.

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