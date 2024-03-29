10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Zihninde Yatan Duygu Ne?
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Zihninde Yatan Duygu Ne?
Bilinçaltımızda yatan ve bazen haberimiz olmayan duygular, düşünceler vardır. Senin psikolojinin altında yatan ne öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Kaç yaşındasın?
3. Her gün bir şekilde mutlu olabiliyor musun?
4. Kendini kalabalık ortamlarda yalnız hissettiğin oluyor mu?
5. Geçmişi çok düşünür müsün?
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6. Zaman yolculuğu şansın olsa geçmişe mi gitmek istersin geleceğe mi?
7. Diğer insanların senin hakkında ne düşündüğü ne kadar önemli? (1= en az, 4= en çok)
8. Sence hayattaki en erdemli davranış hangisidir?
9. İşler istediğin gibi gitmezse tepkin nasıl olur?
10. Son soru, sence aşk diye bir şey var mı?
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Takıntılar zihnini ele geçirmiş!
Senin zihnin hırslarının esiri olmuş!
Senin zihnin öfkeyle dolu!
Zihninin içinde korku var!
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