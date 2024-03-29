Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Zihninde Yatan Duygu Ne?

10 Soruluk Psikoloji Testine Göre Senin Zihninde Yatan Duygu Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 09:01

Bilinçaltımızda yatan ve bazen haberimiz olmayan duygular, düşünceler vardır. Senin psikolojinin altında yatan ne öğrenmek ister misin?

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Kaç yaşındasın?

3. Her gün bir şekilde mutlu olabiliyor musun?

4. Kendini kalabalık ortamlarda yalnız hissettiğin oluyor mu?

5. Geçmişi çok düşünür müsün?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Zaman yolculuğu şansın olsa geçmişe mi gitmek istersin geleceğe mi?

7. Diğer insanların senin hakkında ne düşündüğü ne kadar önemli? (1= en az, 4= en çok)

8. Sence hayattaki en erdemli davranış hangisidir?

9. İşler istediğin gibi gitmezse tepkin nasıl olur?

10. Son soru, sence aşk diye bir şey var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Takıntılar zihnini ele geçirmiş!

Senin aklında, zihninde vücudunun her hücresinde hakim duygu takıntılar. Atacağın her adımı milyon kere düşünen birisin. Bugünden başlayıp bir yıl sonrasına kadar plan yapıyorsun. Günlük rutinlerin var. Sahip olduğun onca takıntı sen farkına varmasan bile seni günden güne yoruyor. Takıntıların olmadan bir hayat düşünemiyorsun belki de. Zihnini biraz boşaltmanı ve rahatlamanı tavsiye ederiz!

Senin zihnin hırslarının esiri olmuş!

O kadar hırslı bir yapın var ki herkesle her şeyle her konuda rekabete girebilirsin. Hedeflerini bir bir deftere yazmışsın ve birini bile yapmazsan sana rahat yok! Geçmişle değil gelecekle senin derdin. Planını, programını her zaman yerine göre yaparsın. Hırslarını biraz dizginlesen senin için en iyisi olur! Biraz rahatlamalısın!

Senin zihnin öfkeyle dolu!

Sen her şeye herkese öfkelisin! Geçmişe takıntıların mı desek üzüntülerin mi desek bilemedik ama sen gerçek sinirlisin! Yaşanmamış ihtimaller belki de seni öfkelendiren. Kafana taktığın o kadar çok sorun var ki hangi biriyle uğraşacağını bilmiyorsun. Derdini, sıkıntını öfkenle çözüyorsun. Sakinleşmeni ve her şeyin elbet güzel olacağını düşünmeni tavsiye ederiz!

Zihninin içinde korku var!

Senin için geçmişten çok gelecek önemli. Geleceğinin nasıl olacağını, yanında kimlerin olacağını çok merak ediyorsun. Geleceğin belirsizliğinden de korkuyorsun. Ama bu korku hafife alınacak bir korku değil. Sende gelecek korkusu, yalnız kalma korkusu var. Kafanda kurup kurup duruyor gibisin. Korkularınla yüzleşmen gerek! Gelecek hem çok yakın hem çok uzak. Belirsizlikleri düşünüp kendini üzmeye değmez! Anı yaşa!

İlgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?