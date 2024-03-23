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Sen Yöneten misin Yönetilen misin?

Sen Yöneten misin Yönetilen misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 12:01

İlişkilerde her zaman yöneten ve yönetilen olarak iki taraf vardır. Peki sen hangi taraftasın?

Testi çöz ve öğren!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Yaşını da seçer misin?

3. İlk olarak ön planda olmayı sever misin?

4. Yeni bir ortama girdiğinde ilk ne yaparsın?

5. Sorumluluk sahibi bir insan mısın?

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6. Duygularını, düşüncelerini kolayca ifade edebilir misin?

7. Karar alırken ilk neyi düşünürsün?

8. Kendini diğer insanlara tek bir kelime ile tanıtacak olsan hangisini seçersin?

9. Sence aşkta mantık mı daha önemlidir yoksa duygular mı?

10. Son olarak, sen hangi mevsim insanısın?

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Sen insanları yöneten kişisin!

Yöneten kişi olmak senin ruhunda var! İnsanları, organizasyonları, partileri, planları her şeyi sen yönetiyorsun! Sorumluluk sahibi olan kişiliğin sayesinde en ideal yönetici sensin. İnsanlar senin emrin altındayken kendilerini güvende hissediyor ve yapmaları gereken işleri senin sayende tam vaktinde yapıyorlar! 

Sen yönetilen kişisin!

Yönetmek pek sana göre değil. Sen hayatı akışına göre yaşayan bir insansın ve insanları yönetmek hiç senlik bir olay değil. Kendi sorumluluklarını bile ölümcül bir neden olmadıkça yapmayan tiplerdensin. Eğlence ve rahatlık senin için daha önemli! Yöneten kişi olup da başkalarının sorumluluğunu yüklenerek kendini strese sokamazsın!

Sen hem yöneten hem yönetilen kişisin!

Hem yöneten kişi hem de yönetilen kişi olmanın en büyük ayrıcalığı da iplerin hep senin elinde olmasıdır! İster yönet ister yönetil! Tamamen senin ruh haline bağlı! Kendi zinde, güçlü ve iş odaklı hissettiğin günler senden iyi yönetici olacak kimse yok. Ama dinlenmeye ihtiyacın olduğunu hissedersen hemen koltuğunu başkasına devredersin! Tamamen kendi elinde! 

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