Sen Yöneten misin Yönetilen misin?

Yönetmek pek sana göre değil. Sen hayatı akışına göre yaşayan bir insansın ve insanları yönetmek hiç senlik bir olay değil. Kendi sorumluluklarını bile ölümcül bir neden olmadıkça yapmayan tiplerdensin. Eğlence ve rahatlık senin için daha önemli! Yöneten kişi olup da başkalarının sorumluluğunu yüklenerek kendini strese sokamazsın!