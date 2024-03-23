Sen Yöneten misin Yönetilen misin?
Sen Yöneten misin Yönetilen misin?
İlişkilerde her zaman yöneten ve yönetilen olarak iki taraf vardır. Peki sen hangi taraftasın?
Testi çöz ve öğren!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Yaşını da seçer misin?
3. İlk olarak ön planda olmayı sever misin?
4. Yeni bir ortama girdiğinde ilk ne yaparsın?
5. Sorumluluk sahibi bir insan mısın?
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6. Duygularını, düşüncelerini kolayca ifade edebilir misin?
7. Karar alırken ilk neyi düşünürsün?
8. Kendini diğer insanlara tek bir kelime ile tanıtacak olsan hangisini seçersin?
9. Sence aşkta mantık mı daha önemlidir yoksa duygular mı?
10. Son olarak, sen hangi mevsim insanısın?
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Sen insanları yöneten kişisin!
Sen yönetilen kişisin!
Sen hem yöneten hem yönetilen kişisin!
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