Sen Gerçek Aşkınla Tanıştın mı?
Sen Gerçek Aşkınla Tanıştın mı?
Sen gerçek aşkınla tanıştın mı?
Hadi gel testte beraber öğrenelim!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi yaşını seç!
3. Güncel ilişki durumun hakkında bize bilgi verir misin?
4. Eski sevgilini özlüyor musun?
5. Senin için aşağıdakilerden hangisi daha önemli?
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6. İlk görüşte aşka inanır mısın?
7. Peki ilişkide senin için hangisi daha önemli?
8. Diyelim ki gerçek aşkı buldun. Bunu nasıl anlarsın?
9. Sona yaklaşıyoruz, dürüst ol sen daha önce aşık oldun mu?
10. Sence gerçek aşkı hangi çift iyi yansıtıyor?
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Sen gerçek aşkınla çoktan tanışmışsın!
Senin gerçek aşkın geçmişte kalmış!
Senin gerçek aşkın çok yakınlarda!
Senin gerçek aşkın epey uzakta!
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Beklediğine değecek!
Sen gerçek aşkınla çoktan tanışmışsın ! Tanıştıysam hani nerde 😅