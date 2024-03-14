Sen gerçek aşkınla tanıştın mı?

Gerçek aşkın senin zaten yanında! Kafanı yanına çevir ve sevgiline bak, işte o senin gerçek aşkın. Senin adına çok sevindik çünkü insanın gerçek aşkını bulması o kadar da kolay bir şey değil! Ama sizin aşkınız gerçek. Sizi sizden daha iyi tanıyan başka kimse yok. Birbirinize duyduğunuz saygı, sevgi ve güven muazzam derecede iyi. Sizin için en iyisini dileriz. Hep mutlu olun.