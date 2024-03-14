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Sen Gerçek Aşkınla Tanıştın mı?

Sen Gerçek Aşkınla Tanıştın mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 16:01

Sen gerçek aşkınla tanıştın mı?

Hadi gel testte beraber öğrenelim!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi yaşını seç!

3. Güncel ilişki durumun hakkında bize bilgi verir misin?

4. Eski sevgilini özlüyor musun?

5. Senin için aşağıdakilerden hangisi daha önemli?

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6. İlk görüşte aşka inanır mısın?

7. Peki ilişkide senin için hangisi daha önemli?

8. Diyelim ki gerçek aşkı buldun. Bunu nasıl anlarsın?

9. Sona yaklaşıyoruz, dürüst ol sen daha önce aşık oldun mu?

10. Sence gerçek aşkı hangi çift iyi yansıtıyor?

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Sen gerçek aşkınla çoktan tanışmışsın!

Gerçek aşkın senin zaten yanında! Kafanı yanına çevir ve sevgiline bak, işte o senin gerçek aşkın. Senin adına çok sevindik çünkü insanın gerçek aşkını bulması o kadar da kolay bir şey değil! Ama sizin aşkınız gerçek. Sizi sizden daha iyi tanıyan başka kimse yok. Birbirinize duyduğunuz saygı, sevgi ve güven muazzam derecede iyi. Sizin için en iyisini dileriz. Hep mutlu olun. 

Senin gerçek aşkın geçmişte kalmış!

Geçmişe şöyle bir dön bak, oralarda bir yerlerde senin gerçek aşkın saklı. Belki eski sevgilin, belki eski flörtün ya da belki arkadaşın. İçten içe sen de onun gerçek aşkın olduğunu biliyor gibisin. Aklına gelen kişi var ya işte o. Onun yanında rahat hissetmişsin kendini her zaman. Dertlerden ve sıkıntılardan uzaklaşmışsın. Dileriz kader sizi tekrar bir araya getirir!

Senin gerçek aşkın çok yakınlarda!

Gözlerini kapama! Etrafa şöyle bir bak. Zira gerçek aşkın burnunun ucunda olabilir. Belki okuldan, belki işten, belki arkadaş grubundan ama çok yakından. Aklına kimse gelmiyor olabilir ama sorun yok. O kendini çok yakında belli edecek, bir işaret verecek sana. O işareti anlayacağına eminiz. Çok mutlu ol!

Senin gerçek aşkın epey uzakta!

Biraz daha beklemeye değer sık canını ama senin gerçek aşkına kavuşmana daha çok var gibi. Aşktan yana zaten bir beklentin yok. Aşk senin için bir kaç plan geride. Vakti geldiğinde aşkını yaşayacağını biliyorsun ve bekliyorsun. Beklediğine değecek!

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Nurcan Güneri

Beklediğine değecek!

Selver.1994.06

Sen gerçek aşkınla çoktan tanışmışsın ! Tanıştıysam hani nerde 😅