İlişkini Anlat Ufukta Düğün Var mı Söyleyelim!
İlişkini Anlat Ufukta Düğün Var mı Söyleyelim!
Düğün sezonunun başlamasına az kaldı. Kimimizin planlarında düğün yakınken kimimizin hiç planında olmadı. Hadi bize yaşadığın ilişkiyi anlat ne zaman evleneceksin sana söyleyelim!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi yaşını seç!
3. Sevgilinle ne kadar süredir berabersiniz?
4. Sevgilinde en çok sevdiğin özellik ne?
5. Gün içinde ne kadar süre konuşuyorsunuz?
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6. Gelecek planlarına sevgilini de dahil ediyor musun?
7. İlişkinizdeki en büyük sıkıntı ne?
8. Sevgilinin ailesiyle tanıştın mı?
9. Sevgilinin sana aldığı en son hediye neydi?
10. Son soru, sence ilişkiniz evliliğe gider mi?
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Tahmin ettiğinden daha erken!
Hazırlan nikah masasına oturuyorsun!
Sen zaten evli olabilir misin?
Biraz daha beklemeye değer!
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