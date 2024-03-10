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İlişkini Anlat Ufukta Düğün Var mı Söyleyelim!

İlişkini Anlat Ufukta Düğün Var mı Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 16:49

Düğün sezonunun başlamasına az kaldı. Kimimizin planlarında düğün yakınken kimimizin hiç planında olmadı. Hadi bize yaşadığın ilişkiyi anlat ne zaman evleneceksin sana söyleyelim!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi yaşını seç!

3. Sevgilinle ne kadar süredir berabersiniz?

4. Sevgilinde en çok sevdiğin özellik ne?

5. Gün içinde ne kadar süre konuşuyorsunuz?

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6. Gelecek planlarına sevgilini de dahil ediyor musun?

7. İlişkinizdeki en büyük sıkıntı ne?

8. Sevgilinin ailesiyle tanıştın mı?

9. Sevgilinin sana aldığı en son hediye neydi?

10. Son soru, sence ilişkiniz evliliğe gider mi?

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Tahmin ettiğinden daha erken!

Verdiğin cevaplara göre ilişkinin gerçekten güzel ilerlediğini söyleyebiliriz. Belki çok uzun yıllardır birliktesiniz belki çok uzun yıllardır birlikteymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Hangisi olursa olsun farketmez! Parmağınıza yüzüğün girmesine çok az kalmış. Kendi kafanızda belirlediğiniz tahmini düşünün ve o tahmini kısaltın! 

Hazırlan nikah masasına oturuyorsun!

Verdiğin cevaplara göre sende hayatındaki insanda evliliğe hazır görünüyorsunuz. Birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorsunuz ve evlenmemek için bir sebep göremiyorsunuz. Şuan aklından ‘hiç de evlilik düşünmemiştim’ diyorsan artık düşünebilirsin! 1 yılı geçmeden o imzalar atılacak gibi gözüküyor!

Sen zaten evli olabilir misin?

Verdiğin cevaplara göre zaten bir evliliğin içindeymişsin gibi gözüküyor. Hayatının aşkını bulmuşsun ve mutlu bir yuvanız var. Hayatta sorunlar yaşasanız bile her daim birbirinize sırtınızı dayayabiliyorsunuz. Siz birbirinize aitsiniz! Bu testi öylesine çözmüşsün 😂

Biraz daha beklemeye değer!

Verdiğin cevaplara göre sen evlilikten bayağı bir uzaksın. Hayatındaki kişi de evlilik düşünmüyor gibi. En azından şimdilik. Sizin ilişkiniz ve sizin hayata bakış açınız daha çok anı yaşamak gibi. Evliliğin eninde sonunda olacağını biliyorsunuz ama bunu çok da önemli görmüyorsunuz. Eğlenmek, sevmek, sevilmek ve anı yaşamak sizin için daha önemli.

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