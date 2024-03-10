İlişkini Anlat Ufukta Düğün Var mı Söyleyelim!

Verdiğin cevaplara göre sen evlilikten bayağı bir uzaksın. Hayatındaki kişi de evlilik düşünmüyor gibi. En azından şimdilik. Sizin ilişkiniz ve sizin hayata bakış açınız daha çok anı yaşamak gibi. Evliliğin eninde sonunda olacağını biliyorsunuz ama bunu çok da önemli görmüyorsunuz. Eğlenmek, sevmek, sevilmek ve anı yaşamak sizin için daha önemli.