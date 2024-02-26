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Senin Ruh Eşin Hangi Ünlü?

Senin Ruh Eşin Hangi Ünlü?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 16:16

Her birimiz ruh eşimizi bulmak isteriz. Etrafımızda belki biraz uzakta hepimizin ruh eşi var biz inanıyoruz! Peki senin ruh eşin nerde? Ünlülerden hangisi senin ruh eşin olabilir öğrenmek ister misin?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Ruh eşinin hangi alanda ünlü olmasını isterdin?

3. Sence senin ruh eşin evlenilecek mi, eğlenilecek mi?

4. Ruh eşinin karşı cinsleri tarafından beğenilmesine tahammül edebilir misin?

5. Ruh eşinde kesinlikle olmalı dediğin bir özellik seç bakalım!

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6. Sence sen aşağıdakilerden hangisini yapmaya daha fazla meyillisin?

7. Ruh eşinle ilk buluşmada ne içerdiniz?

8. Peki insanların gözünde nasıl bir çift olmak istersin?

9. Peki sence seni aşağıdaki kelime gruplarından hangisi tanımlıyor?

10. Son olarak Hollywood oyuncularından hangisinin sevgilin olmasını isterdin?

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Şebnem Ferah!

Şebnem Ferah!

Eğer hala ruh eşini bulamadıysan biz senin için bulduk! Verdiğin cevaplara göre senin ünlü ruh eşin Şebnem Ferah’ın ta kendisi! Ruh eşlerinin ruhları da karakterleri de aynı olur derler, sizinkisi de o hesap. Siz çift olsaydınız ortamdaki en karizmatik çift olurdunuz bizden söylemesi!

Aleyna Tilki!

Aleyna Tilki!

O sen olsan bari! Aleyna Tilki ruh eşini arıyorsa buraya gelebilir çünkü senin ruh eşin onun ta kendisi! Karakteriniz, istekleriniz ve hayalleriniz birbirine tıpatıp aynı denecek kadar benziyor. İkinizde de var olan çocuksu eğlenceniz ve özgüveniz sizi hep mutlu yapıyor. Siz eğer çift olsaydınız ortamın en eğlenceli çifti olurdunuz!

Teoman!

Teoman!

Teoman hiç ruh eşini aradı mı bilemeyiz ama senin aradığın ruh eşi Teoman’ın ta kendisi! Verdiğin cevaplardan onun kadar özgüvenli, yetenekli ve çekici biri olduğun anlaşılıyor. Ruh eşi sonuçta az buz bir şey değil bu. Sen ve Teoman çift olsaydınız ortamın en dikkat çekici çifti olurdunuz bizden söylemesi!

Edis!

Edis!

Bizim yakışıklı ve sempatik popçumuz Edis senin ruh eşin! Siz bir arada hayal ettiğimizde, eğlenceli, sevgi dolu ve daima gülen bir çift görüyoruz! Eğer Edis ve sen sevgili olsaydınız ortamın en eğlenceli çifti olurdunuz bizden söylemesi!

Kıvanç Tatlıtuğ!

Kıvanç Tatlıtuğ!

Vay vay vay Başak Dizer duymasın ama senin ruhun eşin bizim eskilerin Behlül'ü şimdilerin Aslanı çıktı! Ağır başlılığın, olgunluğun ve birazda sarışın sevdan seni buralara getirmiş olabilir! Kim Kıvanç Tatlıtuğ ile ruh eşi olmak istemez ki? Sen ve Kıvanç sevgili olsaydınız parmakla gösterilen o çift olurdunuz! Başak yenge saygılar…

Buğra Gülsoy!

Buğra Gülsoy!

Hepimiz onu Fatih Şekercizadeyle sevmedik mi ama? Oynadığı karakterin tüm özelliklerini taşıyan bizim pırlanta kalpli Buğra Gülsoyumuz senin ruh eşin! Onunla ruh eşi olabilmek için aynı onun gibi pırlanta kalbe sahip olman gerekiyor! Sen ve Buğra sevgili olsaydınız ortamın en naif çifti olurdunuz bizden söylemesi!

Serenay Sarıkaya!

Serenay Sarıkaya!

Belki Serenay Sarıkaya ruh eşini bulmak için çok çabalamış olabilir ama artık gerek kalmadı. O burda, sensin! Yaptığın seçimler aynı Serenay gibi özverili, yetenekli ve sorumluluk sahibi olduğunu gösteriyor. Sen ve Serenay çift olsaydınız herkes sizi parmakla gösterirdi!

Eda Ece!

Eda Ece!

Bir çok dizi filmde yer almasına rağmen hepimiz onu Yıldız Argun olarak benimsedik. Yerli barbiemiz Eda Ece senin ruh eşin! Ken olmaya hazır mısın? Eda’nın naifliği, kibarlığı, dürüstlüğü ve sevecenliği sende de olmalı. Sen ve Eda sevgili olsaydınız ortamın en tatlı ve birbirine yakışan çifti olurdunuz o kesin!

Azra Akın!

Azra Akın!

Duru güzelliğiyle tanıdığımız tescilli güzelimiz senin ruh eşin! Ne şanslısın ama! Azra’nın naifliği, aurası, kalbinin güzelliği yüzüne yansıdığı gibi sana da yansımış! Sen ve Azra sevgili olsaydınız bulunduğunuz ortamın en güzel çifti olurdunuz bizden söylemesi!

Çağatay Ulusoy!

Çağatay Ulusoy!

Bir zamanlar liseli kızların büyük aşkı Çağatay senin ruh eşin! Çağatay’ın sessiz sakinliği, aurası, çekiciliği sana çekmiş sana! Eee insan ruh eşine benzer kime benzeyecek. Sen ve Çağatay sevgili olsaydınız herkesin özeneceği bir çift olurdunuz bizden söylemesi!

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