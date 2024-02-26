O sen olsan bari! Aleyna Tilki ruh eşini arıyorsa buraya gelebilir çünkü senin ruh eşin onun ta kendisi! Karakteriniz, istekleriniz ve hayalleriniz birbirine tıpatıp aynı denecek kadar benziyor. İkinizde de var olan çocuksu eğlenceniz ve özgüveniz sizi hep mutlu yapıyor. Siz eğer çift olsaydınız ortamın en eğlenceli çifti olurdunuz!