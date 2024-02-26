Senin Ruh Eşin Hangi Ünlü?
Senin Ruh Eşin Hangi Ünlü?
Her birimiz ruh eşimizi bulmak isteriz. Etrafımızda belki biraz uzakta hepimizin ruh eşi var biz inanıyoruz! Peki senin ruh eşin nerde? Ünlülerden hangisi senin ruh eşin olabilir öğrenmek ister misin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Ruh eşinin hangi alanda ünlü olmasını isterdin?
3. Sence senin ruh eşin evlenilecek mi, eğlenilecek mi?
4. Ruh eşinin karşı cinsleri tarafından beğenilmesine tahammül edebilir misin?
5. Ruh eşinde kesinlikle olmalı dediğin bir özellik seç bakalım!
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6. Sence sen aşağıdakilerden hangisini yapmaya daha fazla meyillisin?
7. Ruh eşinle ilk buluşmada ne içerdiniz?
8. Peki insanların gözünde nasıl bir çift olmak istersin?
9. Peki sence seni aşağıdaki kelime gruplarından hangisi tanımlıyor?
10. Son olarak Hollywood oyuncularından hangisinin sevgilin olmasını isterdin?
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Şebnem Ferah!
Aleyna Tilki!
Teoman!
Edis!
Kıvanç Tatlıtuğ!
Buğra Gülsoy!
Serenay Sarıkaya!
Eda Ece!
Azra Akın!
Çağatay Ulusoy!
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