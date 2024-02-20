Sevgili Olman Gereken Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle akrep burcuyla birlikte olmalısın! Sen duygularını yoğun yaşayan, tutkularıyla hareket eden, sevdiği insanı hayatının orta noktasına koyan bir insansın. Akrep burcu tamda sana göre! Sana aynı senin gibi yoğun duygularla hareket eden biri lazım. O da tabii ki akrep. İkinizinde baskın ve yoğun duyguları ilişkinizde zaman zaman tartışmalara yol açacak olsa da siz kavgaların ve tutkuların ilişkisine aitsiniz!