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Sevgili Olman Gereken Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Sevgili Olman Gereken Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 11:01

Burçlar kimimizin inandığı kimimizin ise inanmak bir yana saçma bulduğu bir kavram. Sen ister inan ister inanma ama bence bu testi çözerek beraber olman gereken kişinin burcunu öğren.

Başlayalım mı?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini bir kelimeyle özetleyecek olsan hangi kelimeyi seçerdin?

4. Hayattan beklentini özetler misin?

5. Sana göre hangisi daha değerli?

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6. Sence senin ruhun hangi şehire ait?

7. Partnerinde kesinlikle olması gereken bir özellik?

8. Bir film türü seçmeni istesek?

9. Bir renk seçmeni istesek?

10. Son olarak favori çiftini seç bakalım.

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Sen akrep burcuyla birlikte olmalısın!

Sen akrep burcuyla birlikte olmalısın!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle akrep burcuyla birlikte olmalısın! Sen duygularını yoğun yaşayan, tutkularıyla hareket eden, sevdiği insanı hayatının orta noktasına koyan bir insansın. Akrep burcu tamda sana göre! Sana aynı senin gibi yoğun duygularla hareket eden biri lazım. O da tabii ki akrep. İkinizinde baskın ve yoğun duyguları ilişkinizde zaman zaman tartışmalara yol açacak olsa da siz kavgaların ve tutkuların ilişkisine aitsiniz!

Sen oğlak burcuyla birlikte olmalısın!

Sen oğlak burcuyla birlikte olmalısın!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle oğlak burcuyla birlikte olmalısın. Senin aşkı her zaman ikinci plana atman, hedefe odak ilerlemen ve sert tavrın tam oğlak burcuna göre. Sistemli ve mantıklı davranışların senin karakterini oluşturan temel özellikler. Senin ruh eşin derin düşüncelere ve ilginç fikirlere sahip olmalı. Despot ve ciddi tavırlarını oğlak burcundan başkası çekemez. Neden mi? Kendisi de öyle de ondan!

Sen koç burcuyla birlikte olmalısın!

Sen koç burcuyla birlikte olmalısın!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle koç burcuyla birlikte olmalısın. Oldukça maceracı ve heyecanlı birisin. Senin için hayat hep akış halinde yavaşlamaya vakit yok. Aynı şekilde aşkta da böylesin. Her zaman heyecanlı, kendine güvenen, risk alan birisin. İşte tam da bu sebeplerle koç burcuyla birlikte olmalısın. Yeri geldiğinde size eşlik eden ve yeri geldiğinde sizin özgür tavrınızı kısıtlamayacak tek burç koçlar!

Sen yengeç burcuyla birlikte olmalısın!

Sen yengeç burcuyla birlikte olmalısın!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle yengeç burcuyla birlikte olmalısın. Kocaman bir kalbin var ve hayatındaki insanlara değer vermeyi çok seviyorsun. Karşındaki insan için yapamayacağın hiç bir şey yok resmen. Verdiğin değerin karşılığını göremediğinde hayal kırıklığına uğruyorsun. Hayal kırıklığına uğramamak için aynı senin gibi tüm kalbiyle seven, ilgi göstermekten çekinmeyen, nazik ve anlayışlı olan yengeç burcu biriyle sevgili olmalısın!

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