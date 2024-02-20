Sevgili Olman Gereken Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Sevgili Olman Gereken Kişinin Burcunu Söylüyoruz!
Burçlar kimimizin inandığı kimimizin ise inanmak bir yana saçma bulduğu bir kavram. Sen ister inan ister inanma ama bence bu testi çözerek beraber olman gereken kişinin burcunu öğren.
Başlayalım mı?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini bir kelimeyle özetleyecek olsan hangi kelimeyi seçerdin?
4. Hayattan beklentini özetler misin?
5. Sana göre hangisi daha değerli?
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6. Sence senin ruhun hangi şehire ait?
7. Partnerinde kesinlikle olması gereken bir özellik?
8. Bir film türü seçmeni istesek?
9. Bir renk seçmeni istesek?
10. Son olarak favori çiftini seç bakalım.
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Sen akrep burcuyla birlikte olmalısın!
Sen oğlak burcuyla birlikte olmalısın!
Sen koç burcuyla birlikte olmalısın!
Sen yengeç burcuyla birlikte olmalısın!
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