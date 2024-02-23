Hafta Sonu Planı Yap Ruhun Hangi Şehre Ait Söyleyelim!
Hafta Sonu Planı Yap Ruhun Hangi Şehre Ait Söyleyelim!
Her birimizin birbirinden farklı özellikleri, birbirinden farklı ruhları var. Elbette ruhlarımızın ait olduğu yerler var. Senin ruhunun izleri dünyanın hangi şehriyle bir bütün öğrenmek ister misin?
Haydi teste gel birlikte öğrenelim.
Hazırsan başlıyoruzzz!
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1. İlk soru senin hafta sonun hangi gün başlar?
2. Peki hafta sonu saat kaçta uyanırsın?
3. Hafta sonu kahvaltıların hangisi gibi?
4. Gün içinde planın ne?
5. Hangisiyle vakit geçirmek senin için daha rahatlatıcı?
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6. Bu aktivitelerden hangisi daha cazip?
7. Dans yeteneğini puanla bakalım! (1=en az, 4=en çok)
8. Bir şeyler içme vakti! Senin tercihin ne?
9. Peki, eve saat kaçta dönersin?
10. Son olarak, kendini ait hissettiğin bir görsel seç bakalım!
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Huzur Viyana ve sen!
Aşıklar şehri Paris!
Senin ruhun New York’ta!
Vegas’ta olan Vegas’ta kalır!
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