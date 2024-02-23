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Hafta Sonu Planı Yap Ruhun Hangi Şehre Ait Söyleyelim!

Hafta Sonu Planı Yap Ruhun Hangi Şehre Ait Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 19:01

Her birimizin birbirinden farklı özellikleri, birbirinden farklı ruhları var. Elbette ruhlarımızın ait olduğu yerler var. Senin ruhunun izleri dünyanın hangi şehriyle bir bütün öğrenmek ister misin?

Haydi teste gel birlikte öğrenelim. 

Hazırsan başlıyoruzzz!

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1. İlk soru senin hafta sonun hangi gün başlar?

2. Peki hafta sonu saat kaçta uyanırsın?

3. Hafta sonu kahvaltıların hangisi gibi?

4. Gün içinde planın ne?

5. Hangisiyle vakit geçirmek senin için daha rahatlatıcı?

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6. Bu aktivitelerden hangisi daha cazip?

7. Dans yeteneğini puanla bakalım! (1=en az, 4=en çok)

8. Bir şeyler içme vakti! Senin tercihin ne?

9. Peki, eve saat kaçta dönersin?

10. Son olarak, kendini ait hissettiğin bir görsel seç bakalım!

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Huzur Viyana ve sen!

Huzur Viyana ve sen!

Huzur denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden Viyana’da senin ruhunun izleri var. Senin için mutluluk, sakinlik ve huzurla başlıyor. Rahatlatıcı bir müzik eşliğinde yakın arkadaşlarınla geçirdiğin vakti hiç bir şeye değişmezsin sen. İşte tam da bu sebeplerle Viyana  senin şehrin! Konforlu yaşam alanlarıyla, yeşilliklerle dolu parklarıyla ve kültürel mozaiğiyle Viyana senin var olman gereken bir şehir. Viyana; huzur, refah, sosyalleşme ve sen!

Aşıklar şehri Paris!

Aşıklar şehri Paris!

Her yıl onlarca turiste ev sahipliği yapan mimari yapılarıyla ünlü Paris senin ruhunun şehri. Sen biraz sakinlik, biraz aşk, biraz heyecan insanısın. Her şeyden biraz var sende! Bu sebeple aşıkların şehri Paris tam da sana göre. Şehrin simgesi olan Eyfel Kulesinin altında, şehrin zarafetiyle birlikte sevdiğin kişi ile vakit geçirebilmek tam senlik! Her mevsimde ayrı güzel olan bu şehir, romantik atmosferi sayesinde ‘Aşıklar Şehri’ olarak biliniyor. Senin romantikliğine yakışır cinsten. Louvre müzesi, Notre Dame Katedrali gibi bir çok muhteşem tarihi yapı sunduğu Orta Çağ atmosferi ile seni senden alacak. Hem tarihi, hem kültürel hem de romantik bir şehir Paris. Yani senin şehrin!

Senin ruhun New York’ta!

Senin ruhun New York’ta!

Dünyanın kalbinin attığı yer olarak söz edilen New York tam olarak senin şehrin! Yaptığın seçimler dünyanın en çok ziyaret alan şehirlerinden birine ait olduğunu söylüyor. Yüksek binaları ile ünlü olan New York’taki teras partileri tam sana göre! New York’ta gece ışıkların ve insanların kalabalığı seni şaşırtmasın, orada gece başlı başına başka bir dünya. New York’un  özgürlüğün, çılgınlığın ve eğlencenin şehri olarak adlandırıldığını bilmeyen yoktur. Bu kelimeler sana tanıdık geliyor mu? Sanki insanlar seni de bu şekilde tanımlıyor!

Vegas’ta olan Vegas’ta kalır!

Vegas’ta olan Vegas’ta kalır!

Senin ruhun da kalbin de günahlar şehri Las Vegas’ta. Günahlar şehri dediğimize bakıp hemen yanlış anlama. Şehrin nüfusu ve ekonomisi her yıl giderek arttığı için böyle adlandırılıyor. Sen biraz çılgınsın değil mi? Biraz çılgın, biraz maceracı, biraz başına buyruk. İşte bu sebeple Vegas senin şehrin ya zaten! Ünlü kumarhaneleri ve eğlence merkezleriyle birlikte bu şehirde gece hiç bitmez! Sende olduğu gibi. Büyük kumarhanelerin dışında havuzları, alışveriş merkezleri ve gece hayatıyla kesinlikle senin görmen gereken bir yer. Şehre girdiğin anda olman gereken yere geldiğini hissedeceğini biliyoruz. Unutma Vegas’ta olan Vegas’ta kalır!

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