Hafta Sonu Planı Yap Ruhun Hangi Şehre Ait Söyleyelim!

Dünyanın kalbinin attığı yer olarak söz edilen New York tam olarak senin şehrin! Yaptığın seçimler dünyanın en çok ziyaret alan şehirlerinden birine ait olduğunu söylüyor. Yüksek binaları ile ünlü olan New York’taki teras partileri tam sana göre! New York’ta gece ışıkların ve insanların kalabalığı seni şaşırtmasın, orada gece başlı başına başka bir dünya. New York’un özgürlüğün, çılgınlığın ve eğlencenin şehri olarak adlandırıldığını bilmeyen yoktur. Bu kelimeler sana tanıdık geliyor mu? Sanki insanlar seni de bu şekilde tanımlıyor!