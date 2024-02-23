Hafta Sonu Planı Yap Ruhun Hangi Şehre Ait Söyleyelim!

Her yıl onlarca turiste ev sahipliği yapan mimari yapılarıyla ünlü Paris senin ruhunun şehri. Sen biraz sakinlik, biraz aşk, biraz heyecan insanısın. Her şeyden biraz var sende! Bu sebeple aşıkların şehri Paris tam da sana göre. Şehrin simgesi olan Eyfel Kulesinin altında, şehrin zarafetiyle birlikte sevdiğin kişi ile vakit geçirebilmek tam senlik! Her mevsimde ayrı güzel olan bu şehir, romantik atmosferi sayesinde ‘Aşıklar Şehri’ olarak biliniyor. Senin romantikliğine yakışır cinsten. Louvre müzesi, Notre Dame Katedrali gibi bir çok muhteşem tarihi yapı sunduğu Orta Çağ atmosferi ile seni senden alacak. Hem tarihi, hem kültürel hem de romantik bir şehir Paris. Yani senin şehrin!