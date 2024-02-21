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Ünlülerin Oyunculukta Zirve Yaptığı Karakterleri Seçiyoruz

Ünlülerin Oyunculukta Zirve Yaptığı Karakterleri Seçiyoruz

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 13:31

Ünlü oyuncular sence rol aldığı hangi karakter ile zirve yaptı? Gel bu ankette birlikte seçelim!

Hazırsan başlıyoruz..

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1. Serenay Sarıkaya

1. Serenay Sarıkaya

2. Burak Özçivit

2. Burak Özçivit

3. Hazal Kaya

3. Hazal Kaya

4. Selahattin Paşalı

4. Selahattin Paşalı

5. Pınar Deniz

5. Pınar Deniz
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6. Aras Bulut İynemli

6. Aras Bulut İynemli

7. Beren Saat

7. Beren Saat

8. Alperen Duymaz

8. Alperen Duymaz

9. Demet Özdemir

9. Demet Özdemir

10. Burak Deniz

10. Burak Deniz
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11. Hande Erçel

11. Hande Erçel

12. Emre Kınay

12. Emre Kınay

13. Fahriye Evcen

13. Fahriye Evcen

14. Oktay Kaynarca

14. Oktay Kaynarca

15. Eda Ece

15. Eda Ece
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16. Halit Ergenç

16. Halit Ergenç

17. Gökçe Bahadır

17. Gökçe Bahadır

18. Kıvanç Tatlıtuğ

18. Kıvanç Tatlıtuğ

19. Özge Özpirinçci

19. Özge Özpirinçci

20. Salih Bademci

20. Salih Bademci

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