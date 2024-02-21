Ünlülerin Oyunculukta Zirve Yaptığı Karakterleri Seçiyoruz
Ünlülerin Oyunculukta Zirve Yaptığı Karakterleri Seçiyoruz
Ünlü oyuncular sence rol aldığı hangi karakter ile zirve yaptı? Gel bu ankette birlikte seçelim!
Hazırsan başlıyoruz..
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1. Serenay Sarıkaya
2. Burak Özçivit
3. Hazal Kaya
4. Selahattin Paşalı
5. Pınar Deniz
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6. Aras Bulut İynemli
7. Beren Saat
8. Alperen Duymaz
9. Demet Özdemir
10. Burak Deniz
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11. Hande Erçel
12. Emre Kınay
13. Fahriye Evcen
14. Oktay Kaynarca
15. Eda Ece
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16. Halit Ergenç
17. Gökçe Bahadır
18. Kıvanç Tatlıtuğ
19. Özge Özpirinçci
20. Salih Bademci
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