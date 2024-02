Hangi Dizi Karakteri Gibi Aşık Oluyorsun?

Sen aşkı bir kere bulduğunda vazgeçmeyenlerdensin. Senin için aşk bir kereliktir. Ya sonsuza kadar yaşanır ya da sonsuza kadar içine hapsolur. Aynı Bihter gibi aşık olduğunda gözün hiç bir şeyi görmez. Aşkın için her şeyle savaşabilir, her şeyden vazgeçebilirsin. Son ana kadar aşkından vazgeçmezsin sen. Umudun her zaman vardır aşk için. Aşk seni güzelleştirir aslında. Aşk sana güç katar. Aşkın yanında sana eşlik eden en büyük duygu tutkudur. Sen tutkunu da aynı aşkın gibi yoğun yaşarsın. Sonunda kaybedeceğini bilsen bile çabalarsın. Aşk senin için çok şey anlam ifade ediyor aslında. Aşksız bir hayatta senin varlığın anlamsız kalır. Çünkü en aşkın ve tutkunun kadını Bihter Zİyagilsin.