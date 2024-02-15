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Hangi Dizi Karakteri Gibi Aşık Oluyorsun?

Hangi Dizi Karakteri Gibi Aşık Oluyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 12:01

Hepimizin hayatımızda olmasını istediğimiz duygu aşk. Belki hayatımızda bir kere belki defalarca belki de hiç yaşamadığımız o duygu. Aşk seni nasıl yapıyor? Senin aşkın hangi dizi karakteriyle aynı? 

Gel bu testte beraber öğrenelim.

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kaç kez aşık oldun?

4. Peki şuan bir ilişkin var mı?

5. Daha önce hiç aldattın mı?

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6. Aşık olduğunda sana ne olur?

7. Kıskançlığını bize tanımlar mısın?

8. Senin aşkının rengi ne?

9. Evlilik hakkında düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

10. Son olarak aşkın tanımını sorsak?

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Senin aşkın da tutkun da Bihter Ziyagil!

Sen aşkı bir kere bulduğunda vazgeçmeyenlerdensin. Senin için aşk bir kereliktir. Ya sonsuza kadar yaşanır ya da sonsuza kadar içine hapsolur. Aynı Bihter gibi aşık olduğunda gözün hiç bir şeyi görmez. Aşkın için her şeyle savaşabilir, her şeyden vazgeçebilirsin. Son ana kadar aşkından vazgeçmezsin sen. Umudun her zaman vardır aşk için. Aşk seni güzelleştirir aslında. Aşk sana güç katar. Aşkın yanında sana eşlik eden en büyük duygu tutkudur. Sen tutkunu da aynı aşkın gibi yoğun yaşarsın. Sonunda kaybedeceğini bilsen bile çabalarsın. Aşk senin için çok şey anlam ifade ediyor aslında. Aşksız bir hayatta senin varlığın anlamsız kalır. Çünkü en aşkın ve tutkunun kadını Bihter Zİyagilsin.

Fedakar aşığımız Leon!

Vatanım sensin karakteri olarak bizi kendine hayran bırakan yunan asker Leon’un aşkına sahipsin sen. Leon’un aşkı için nelerden vazgeçtiğini bilmeyenimiz yoktur. Düşman ülkelerin iki aşığı olarak karşımıza çıkan çiftimiz Hilal ve Leon’un birbirlerine duyduğu güvenden bahsetmeden edemeyiz. Şartlar ne olursa olsun sen aynı Leon gibi sevdiğin kişi için büyük fedakarlıklar yapmaya hazırsın. Her ne kadar kendi kafanın içinde yorulsanda, ikilemde kalsanda senin seçimin her zaman aşk olur. Aşkı bir kere bulduğunda kolay kolay vazgeçmemek gerektiğini bilenlerdensin. Sevgiline duyduğun güven ve sadakat yaşadığın ilişkilerin sağlam olmasını sağlıyor. Kısacası aşk senin için fedakarlık demek!

Senin Anne gibi saf aşkın var!

Sen dünyalar tatlısı Anne gibi aşık oluyorsun. Saf, belki çocukça ama olağanüstü derecede temiz. Senin için aşk arkadaşlık demek. Aşık olduğun kişi en başında senin arkadaşın olmalı. Sevdiğin kişiyle bir şeyler paylaşmak çok önemli mesela. Vakit geçirmek çok önemli. Birbirinize güven duymanız, her daim paylaşımda bulunmanız çok önemli. Kavgalardan, gürültüden toksiklikten uzak bir aşk seninkisi. Senin aşk hayatının arka planında huzurlu bir müzik çalıyor. Saf temiz bir çocuğun kalbi var sende!

Senin aşkın Robin kadar kararsız!

HIMYM’ın kararsız, duygu durumları  git gelli karakteri Robin! Senin aşka bakış açında, aşkında aynı çekici ve güzel karakterimiz Robin gibi. Aşk senin için hem çok anlamlı hem de anlamsız. Aşkı istiyorsun ama elde ettiğinde kendini doğru yerde hissedemiyorsun. İnsanlara karşı güvensizliğin senin aşk hayatını etkileyen büyük bir engel olarak gözüküyor. Hayatında başarmak istediğin, kendini kanıtlamak istediğin bir çok konu var. İşte tam da bu sebeple bir türlü aşk işlerini oturtamıyorsun. Mantığı her zaman aşka tercih ediyorsun. Aşkı seçtiğin nadir anlarda ise yanlış aşkı seçtiğini düşünüyorsun. Aşk senin için büyük bir kafa karışıklığı!

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