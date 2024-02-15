Hangi Dizi Karakteri Gibi Aşık Oluyorsun?
Hangi Dizi Karakteri Gibi Aşık Oluyorsun?
Hepimizin hayatımızda olmasını istediğimiz duygu aşk. Belki hayatımızda bir kere belki defalarca belki de hiç yaşamadığımız o duygu. Aşk seni nasıl yapıyor? Senin aşkın hangi dizi karakteriyle aynı?
Gel bu testte beraber öğrenelim.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Kaç kez aşık oldun?
4. Peki şuan bir ilişkin var mı?
5. Daha önce hiç aldattın mı?
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6. Aşık olduğunda sana ne olur?
7. Kıskançlığını bize tanımlar mısın?
8. Senin aşkının rengi ne?
9. Evlilik hakkında düşüncelerini öğrenebilir miyiz?
10. Son olarak aşkın tanımını sorsak?
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Senin aşkın da tutkun da Bihter Ziyagil!
Fedakar aşığımız Leon!
Senin Anne gibi saf aşkın var!
Senin aşkın Robin kadar kararsız!
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