Dev İlişki Anketi: İlişki İkilemlerini Çözüyoruz!

Herkesin ilişkiler hakkında farklı farklı düşünceleri var. Öyle konular var ki insanların düşünceleri birbirinden çok uzak. Bazı görüşler çok uzun süredir tartışılmasına rağmen hala ortak noktada buluşmadı! Senin bu ikilemlerdeki görüşün ne? Gel bu ankette beraber seçelim!

Hazırsan başlıyoruz..