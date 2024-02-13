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Dev İlişki Anketi: İlişki İkilemlerini Çözüyoruz!

Dev İlişki Anketi: İlişki İkilemlerini Çözüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 15:01

Herkesin ilişkiler hakkında farklı farklı düşünceleri var. Öyle konular var ki insanların düşünceleri birbirinden çok uzak. Bazı görüşler çok uzun süredir tartışılmasına rağmen hala ortak noktada buluşmadı! Senin bu ikilemlerdeki görüşün ne? Gel bu ankette beraber seçelim!

Hazırsan başlıyoruz..

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