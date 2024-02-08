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Dev İlişki Anketi: Sence Bu Davranışlar 'Red Flag' mi?

Dev İlişki Anketi: Sence Bu Davranışlar 'Red Flag' mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 17:49

İnternet alemine hepimiz biraz biraz hakimiz. Uzun süredir insanların dilinden düşmeyen  ‘red flag’ yani ilişkide uzak durulması gereken kişi üzerine konuşacağız. Senin red flag tanımın ne? Sence bu davranışlar ilişkide sorun yaratan davranışlar mı? 

Red flag ise evet değil ise hayır 😜.

Haydi teste 😊.

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