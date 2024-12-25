Belgesi Olmayan Bankadan Para Çekemeyecek: Yeni Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
Belgesi Olmayan Bankadan Para Çekemeyecek: Yeni Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele için 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni uygulamaları devreye sokacak. Bu uygulamalardan biri de kaynağı belirsiz para akışına karşı alındı. 1 Ocak'tan itibaren bankalarda gerçekleştirilen nakit yatırma ve para çekme işlemleri için belge sunulması zorunlu olacak.
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Vatandaşın nakit işlem kaynağını bir diğer ifadeyle paranın kaynağını belgeyle doğrulamış olması gerekecek.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışı ekonomiye karşı mücadelesi sürüyor. Bakanlık bu kapsamda yeni uygulamaları devreye sokacak.
Devreye alınacak uygulamalardan birisi de kaynağı belirsiz paralara karşı olacak. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalarda nakit yatırma ve çekme işlemi işçin vatandaşın belge ibraz etmesi zorunlu hale getirildi.
Banka çalışanları para yatıracak veya çekecek vatandaşa bu paranın kaynağının ve kullanım amacını sorabilecek.
Öte yandan yüksek miktarda döviz ve altın bozdurma, araç, konut satışı gibi işlemler detaylı incelenecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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