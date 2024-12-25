Belgesi Olmayan Bankadan Para Çekemeyecek: Yeni Uygulama 1 Ocak’ta Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele için 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni uygulamaları devreye sokacak. Bu uygulamalardan biri de kaynağı belirsiz para akışına karşı alındı. 1 Ocak'tan itibaren bankalarda gerçekleştirilen nakit yatırma ve para çekme işlemleri için belge sunulması zorunlu olacak.