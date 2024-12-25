Asgari Ücrete Ek Zam Geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında Asgari Ücret Açıklaması

'1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli ücret miktarı 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık.

Döviz bazında asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.'