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Asgari Ücrete Ek Zam Geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında Asgari Ücret Açıklaması

Asgari Ücrete Ek Zam Geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında Asgari Ücret Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 12:39

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 24 Aralık Salı akşamı gerçekleştirdiği toplantının ardından 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 TL olduğu açıklanmıştı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete dair mesajlar verdi. 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık' diyen Erdoğan, 'Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

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Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından gözler bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Erdoğan'dan açıklama geldi.

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından gözler bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan'dan beklenen ek zam sözleri gelmedi. Çalışanların enflasyona ezdirilmediğini ifade eden Erdoğan, yeni asgari ücretin 'hayırlı olmasını' diledi.

Erdoğan'dan beklenen ek zam sözleri gelmedi. Çalışanların enflasyona ezdirilmediğini ifade eden Erdoğan, yeni asgari ücretin 'hayırlı olmasını' diledi.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık."

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık."

'1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli ücret miktarı 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. 

Döviz bazında asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.'

Öte yandan grup toplantısı sonrası Erdoğan'a asgari ücrete ek zam sorusu soruldu. Erdoğan o soruyu yanıtsız bıraktı. O anlar kameralarca böyle kaydedildi:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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