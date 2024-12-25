Asgari Ücret 2025 Zammını Kim Bildi Kim Tahminiyle 22 Bin 104 TL’nin Yanından Bile Geçemedi?
Asgari Ücret 2025 Zammını Kim Bildi Kim Tahminiyle 22 Bin 104 TL’nin Yanından Bile Geçemedi?
2025 yılı asgari ücret zammı yüzde 30 oldu ve böylelikle 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi. Ancak asgari ücret maratonu aylar öncesinden başlamıştı. Eylül ayı itibarıyla asgari ücret gündemi oluşmuş ve neredeyse her gün bir isim asgari ücret tahmininde bulunmuştu. Peki, asgari ücret zam oranını kim doğru bildi? Kim tahminiyle asgari ücret zammının yanından bile geçemedi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücretin 2025 zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı. Yüzde 30'luk zammın gelmesiyle 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak asgari ücret maratonu aylar önce başlamıştı. Eylül ayında başlayan 'tahmin' maratonunda neredeyse her gün bir uzman, 2025 asgari ücrete dair tahminde bulunmuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 asgari ücret tahminini nokta atışı bildi. Erdursun, yaptığı açıklamalarda yüzde 30 zam beklediğini dile getirmişti.
Ekonomist Muhammet Bayram ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, asgari ücret zam beklentilerini yüzde 30-35 arasında dile getirmişti.
IMF ve Deutsche Bank’ın önerileri ve tahminleri 'çıktı'.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki tahminiyle kim asgari ücretin yanından bile geçmedi?
Asgari ücret tahmini doğru çıkmayanlardan birisi de Gazeteci Cem Küçük. Küçük, yaptığı açıklamalarda asgari ücrete 24 bin-24 bin 500 TL zam beklediğini dile getirmişti.
Yüzde 47 zam olacağını yazıp "25 bin TL hayırlı olsun" başlığını atmıştı...
AK Parti kulislerinde yüzde 44 zam tahmini öne çıkıyordu.
Sabah gazetesi yazarı “Yüzde 35” demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Fatih Portakal, kulislerde yüzde 41 zam konuşulduğunu ifade etmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
özgür demirtaş bilmiş mi
net 22.000 tl olur dedim mırın kırın yapılırsa belki 23.000 tl. ters kose yaptı bu defa :) tepki olcuyorlar ve bir kahraman cikiyor :D