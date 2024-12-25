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Asgari Ücret 2025 Zammını Kim Bildi Kim Tahminiyle 22 Bin 104 TL’nin Yanından Bile Geçemedi?

Asgari Ücret 2025 Zammını Kim Bildi Kim Tahminiyle 22 Bin 104 TL’nin Yanından Bile Geçemedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 11:55

2025 yılı asgari ücret zammı yüzde 30 oldu ve böylelikle 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi. Ancak asgari ücret maratonu aylar öncesinden başlamıştı. Eylül ayı itibarıyla asgari ücret gündemi oluşmuş ve neredeyse her gün bir isim asgari ücret tahmininde bulunmuştu. Peki, asgari ücret zam oranını kim doğru bildi? Kim tahminiyle asgari ücret zammının yanından bile geçemedi?

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Asgari ücretin 2025 zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı. Yüzde 30'luk zammın gelmesiyle 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

Asgari ücretin 2025 zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı. Yüzde 30'luk zammın gelmesiyle 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

Ancak asgari ücret maratonu aylar önce başlamıştı. Eylül ayında başlayan 'tahmin' maratonunda neredeyse her gün bir uzman, 2025 asgari ücrete dair tahminde bulunmuştu.

Ancak asgari ücret maratonu aylar önce başlamıştı. Eylül ayında başlayan 'tahmin' maratonunda neredeyse her gün bir uzman, 2025 asgari ücrete dair tahminde bulunmuştu.

Uzmanlardan bazıları asgari ücreti doğru tahmin etti; bazıları ise yanından bile geçemedi. Gelin, hep birlikte asgari ücreti kimin doğru tahmin ettiğine bakalım.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 asgari ücret tahminini nokta atışı bildi. Erdursun, yaptığı açıklamalarda yüzde 30 zam beklediğini dile getirmişti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 asgari ücret tahminini nokta atışı bildi. Erdursun, yaptığı açıklamalarda yüzde 30 zam beklediğini dile getirmişti.

Öte yandan Erdursun, 2024 yılında yapılan zammı da doğru tahmin etmişti.

Ekonomist Muhammet Bayram ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, asgari ücret zam beklentilerini yüzde 30-35 arasında dile getirmişti.

Ekonomist Muhammet Bayram ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, asgari ücret zam beklentilerini yüzde 30-35 arasında dile getirmişti.

Bayram, asgari ücrete en az yüzde 30 en fazla yüzde 35.5 zam yapılacağını ifade ederken Şirin, zammın yüzde 30-35’lere çıkacağını ifade etmişti.

IMF ve Deutsche Bank’ın önerileri ve tahminleri 'çıktı'.

IMF ve Deutsche Bank’ın önerileri ve tahminleri 'çıktı'.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Deutsche Bank da Türkiye için asgari ücret tahmin ve önerilerinde bulunmuştu. 

IMF, Türkiye’ye “Zamdan kaçının” uyarısında bulunarak yüzde 25’lik bir zamma dikkat çekmişti.

Deutsche Bank ise yüzde 25-30 arası bir zam beklediğini ifade etmişti.

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Peki tahminiyle kim asgari ücretin yanından bile geçmedi?

Peki tahminiyle kim asgari ücretin yanından bile geçmedi?

Asgari ücret tahmini doğru çıkmayanlardan birisi de Gazeteci Cem Küçük. Küçük, yaptığı açıklamalarda asgari ücrete 24 bin-24 bin 500 TL zam beklediğini dile getirmişti.

Asgari ücret tahmini doğru çıkmayanlardan birisi de Gazeteci Cem Küçük. Küçük, yaptığı açıklamalarda asgari ücrete 24 bin-24 bin 500 TL zam beklediğini dile getirmişti.

Yüzde 47 zam olacağını yazıp "25 bin TL hayırlı olsun" başlığını atmıştı...

Yüzde 47 zam olacağını yazıp "25 bin TL hayırlı olsun" başlığını atmıştı...

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, geçen haftalarda “25 bin TL hayırlı olsun” başlıklı bir yazı yayımlamıştı. Tezel, asgari ücrete yüzde 47 zam yapılacağını dile getirmişti.

AK Parti kulislerinde yüzde 44 zam tahmini öne çıkıyordu.

AK Parti kulislerinde yüzde 44 zam tahmini öne çıkıyordu.

AK Parti kulislerinde konuşulan zam oranı ise yüzde 44’tü. Hatta AKP Partili vekillerin asgari ücretin en az 22 bin TL ve üzeri olması gerektiği konusunda hemfikir olduğu iddia edilmişti.

Sabah gazetesi yazarı “Yüzde 35” demişti.

Sabah gazetesi yazarı “Yüzde 35” demişti.

Sabah gazetesi Önder Yılmaz, geçen haftalarda yayımlanan yazısında asgari ücrete yüzde 35 zam yapılacağını dile getirmişti.

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Gazeteci Fatih Portakal, kulislerde yüzde 41 zam konuşulduğunu ifade etmişti.

Gazeteci Fatih Portakal, kulislerde yüzde 41 zam konuşulduğunu ifade etmişti.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’de kulislerde konuşulan rakamın yüzde 40 olduğunu ve 24 bin TL’nin konuşulduğunu ifade etmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Osman Elmallı

özgür demirtaş bilmiş mi

moondark

net 22.000 tl olur dedim mırın kırın yapılırsa belki 23.000 tl. ters kose yaptı bu defa :) tepki olcuyorlar ve bir kahraman cikiyor :D