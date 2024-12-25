Asgari Ücret 2025 Zammını Kim Bildi Kim Tahminiyle 22 Bin 104 TL’nin Yanından Bile Geçemedi?

2025 yılı asgari ücret zammı yüzde 30 oldu ve böylelikle 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi. Ancak asgari ücret maratonu aylar öncesinden başlamıştı. Eylül ayı itibarıyla asgari ücret gündemi oluşmuş ve neredeyse her gün bir isim asgari ücret tahmininde bulunmuştu. Peki, asgari ücret zam oranını kim doğru bildi? Kim tahminiyle asgari ücret zammının yanından bile geçemedi?