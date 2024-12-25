Acı, Sevinç, Gözyaşı Gurur: Hepsini 2024’e Sığdırdık! İşte 2024’ün En Önemli Olayları

Acısıyla tatlısıyla kahkahasıyla hıçkıra hıçkıra ağlamasıyla bir yılın daha sonuna geldik. Özel hayatlarımızda yaşadığımız gelgitler, sevinçler, üzüntüler, mutluluklar, mutsuzluklar şöyle dursun ülkece yine büyük sınavlardan geçtik. Badireler atlattık, hep birlikte gururlandık hep birlikte gözyaşı döktük.

Şimdi dönüp baktığımızda; neleri geride bıraktığımıza inanmakta zorlanıyoruz. Meğer bir seneye ne kadar kaos, acı, adaletsizlik sığdırmışız…

2024 hem acının hem zaferin yılı oldu; hem de önemli dersler alacağımız bir yıl… Önümüzdeki seneler 2024’ten aldığımız dersleri hayata geçirecek miyiz hep birlikte göreceğiz ama şimdi 2024’te yaşadığımız önemli olayları gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçireceğiz.

2024’te yaşadığımız önemli olayları sizin için bir araya getirdik.

İşte “Bir daha yaşanmasın” ve “Bir daha yaşayalım” diyeceğimiz olaylarla 2024’ün özeti…❤️💔