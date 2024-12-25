Acı, Sevinç, Gözyaşı Gurur: Hepsini 2024’e Sığdırdık! İşte 2024’ün En Önemli Olayları
Acısıyla tatlısıyla kahkahasıyla hıçkıra hıçkıra ağlamasıyla bir yılın daha sonuna geldik. Özel hayatlarımızda yaşadığımız gelgitler, sevinçler, üzüntüler, mutluluklar, mutsuzluklar şöyle dursun ülkece yine büyük sınavlardan geçtik. Badireler atlattık, hep birlikte gururlandık hep birlikte gözyaşı döktük.
Şimdi dönüp baktığımızda; neleri geride bıraktığımıza inanmakta zorlanıyoruz. Meğer bir seneye ne kadar kaos, acı, adaletsizlik sığdırmışız…
2024 hem acının hem zaferin yılı oldu; hem de önemli dersler alacağımız bir yıl… Önümüzdeki seneler 2024’ten aldığımız dersleri hayata geçirecek miyiz hep birlikte göreceğiz ama şimdi 2024’te yaşadığımız önemli olayları gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçireceğiz.
2024’te yaşadığımız önemli olayları sizin için bir araya getirdik.
İşte “Bir daha yaşanmasın” ve “Bir daha yaşayalım” diyeceğimiz olaylarla 2024’ün özeti…❤️💔
19 Ocak 2024 / Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu.
1 Şubat 2024 / Taksici Oğuz Erge cinayeti.
2 Şubat 2024 / Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti.
3 Şubat 2024 / Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.
6 Şubat 2024 / İstanbul Adalet Sarayı saldırısı.
13 Şubat 2024 / İliç Maden Faciası.
31 Mart 2024 / Yerel seçimler.
2 Nisan 2024 / Gayrettepe gece kulubü yangını.
1 Mart 2024 / Oğuz Murat Aci cinayeti.
17 Mayıs 2024 / 28 Şubat Davası genarellerine af.
2 Temmuz 2024 / Fahrettin Koca istifa etti.
30 Temmuz 2024 / Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyası ve Yusuf Dikeç'in oyun sırasındaki unutulmaz 'cool'luğu.
2 Ağustos 2024 / Instagram’a erişim engellendi.
26 Mayıs 2024 / Galatasaray şampiyon oldu.
31 Ağustos 2024 / TSK tarihinde ilk kez üç harp okulunun birincileri kadınlar oldu.
21 Ağustos-8 Eylül 2024 / Narin Güran cinayeti.
4 Ekim 2024 / Edirnekapı cinayeti.
9 Ekim 2024 / Yenidoğan Çetesi skandalının tüm detayları ortaya çıktı.
14 Ekim 2024 / Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı.
23 Ekim 2024 / TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlendi.
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