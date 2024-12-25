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Acı, Sevinç, Gözyaşı Gurur: Hepsini 2024’e Sığdırdık! İşte 2024’ün En Önemli Olayları

Acı, Sevinç, Gözyaşı Gurur: Hepsini 2024’e Sığdırdık! İşte 2024’ün En Önemli Olayları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 10:32

Acısıyla tatlısıyla kahkahasıyla hıçkıra hıçkıra ağlamasıyla bir yılın daha sonuna geldik. Özel hayatlarımızda yaşadığımız gelgitler, sevinçler, üzüntüler, mutluluklar, mutsuzluklar şöyle dursun ülkece yine büyük sınavlardan geçtik. Badireler atlattık, hep birlikte gururlandık hep birlikte gözyaşı döktük. 

Şimdi dönüp baktığımızda; neleri geride bıraktığımıza inanmakta zorlanıyoruz. Meğer bir seneye ne kadar kaos, acı, adaletsizlik sığdırmışız… 

2024 hem acının hem zaferin yılı oldu; hem de önemli dersler alacağımız bir yıl… Önümüzdeki seneler 2024’ten aldığımız dersleri hayata geçirecek miyiz hep birlikte göreceğiz ama şimdi 2024’te yaşadığımız önemli olayları gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçireceğiz. 

2024’te yaşadığımız önemli olayları sizin için bir araya getirdik. 

İşte “Bir daha yaşanmasın” ve “Bir daha yaşayalım” diyeceğimiz olaylarla 2024’ün özeti…❤️💔

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19 Ocak 2024 / Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu.

19 Ocak 2024 / Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu.

1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde dünyaya gelen Alper Gezeravcı “Uzaya giden ilk Türk” olarak adını tarihe yazdırdı. Gezeravcı yaklaşık 36 bin kişinin katıldığı Türk astronot seçiminden zaferle ayrıldı ve aldığı 8 aylık eğitimin ardından 19 Ocak 2024 tarihinde SpaceX uzay aracıyla uzaya gitti. Milyonlar Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu takip etti.

Uzaya adım atan Gezeravcı’nın Dünya’ya gönderdiği mesaj Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözü oldu.

Hep birlikte gururlandığımız, gözümüzün dolduğu bu anlar unutulmayacak anlara eklendi.

1 Şubat 2024 / Taksici Oğuz Erge cinayeti.

1 Şubat 2024 / Taksici Oğuz Erge cinayeti.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde taksicilik yapan Oğuz Erge, müşteri olarak aracına aldığı 19 yaşındaki Delil Aysal tarafından öldürüldü. Aysal’ın arka koltuktan ateşli silahla Erge’yi öldürdüğü anlar taksi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yüreklerimizin dayanmadığı görüntüler infial yarattı. Katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

SENCE 2024'ÜN EN ÖNEMLİ OLAYI HANGİSİYDİ? ANKETİMİZE BEKLİYORUZ!👇🏻

2 Şubat 2024 / Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti.

2 Şubat 2024 / Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti.

9 Haziran 2023’te Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat 2024’te Twitter hesabından bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

3 Şubat 2024 / Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

3 Şubat 2024 / Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.

Hafize Gaye Erkan’ın istifa etmesinin ardından 3 Şubat 2024’te Merkez Bankası Başkanlığı'na Fatih Karahan atandı.

6 Şubat 2024 / İstanbul Adalet Sarayı saldırısı.

6 Şubat 2024 / İstanbul Adalet Sarayı saldırısı.

İstanbul Şişli’de bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde yer alan polis noktasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda saldırganlar Pınar Birkoç, Emrah Yayla ve 1 sivil hayatını kaybetti. 3’ü polis 6 kişi yaralandı. 

Saldırıyı DHKP-C üstlendi. Saldırganların DHKP-C üyesi olduğu öğrenildi.

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13 Şubat 2024 / İliç Maden Faciası.

13 Şubat 2024 / İliç Maden Faciası.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni2nde siyanür liç işleminden sonra heyelan meydana geldi. Faciada 9 maden şirketi çalışanı hayatını kaybetti. İşçilerin cansız bedenleri günler sonra bulundu.

31 Mart 2024 / Yerel seçimler.

31 Mart 2024 / Yerel seçimler.

31 Mart 2024’te Türkiye sandık başına gitti. Bu seçim adeta ilklerin seçimi oldu. AK Parti iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düştü. 

CHP yüzde 37,81 oy alarak 1977 yerel seçimlerinden beri ilk kez Türkiye’nin birinci partisi oldu. AK Parti’nin kalesi olarak nitelendirilen pek çok il, ilçe CHP’ye geçti.

2 Nisan 2024 / Gayrettepe gece kulubü yangını.

2 Nisan 2024 / Gayrettepe gece kulubü yangını.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünün tadilatı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 29 kişi can verdi.

1 Mart 2024 / Oğuz Murat Aci cinayeti.

1 Mart 2024 / Oğuz Murat Aci cinayeti.

Oğuz Murat Aci, 1 Mart 2024 tarihinde 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı lüks aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Timur’un babasının ünlü doktor Bülent Cihantimur olduğu, annesinin ise yazar Eylem Tok olduğu ortaya çıktı.

Cinayetten kısa bir süre sonra olay yerine gelen Eylem Tok, delilleri kararttı ve gece saatlerinde oğlu Timur’la birlikte ilk önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçtı. Bu cinayet Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

Anne ve oğlu ABD’de yargılanıyor.

17 Mayıs 2024 / 28 Şubat Davası genarellerine af.

17 Mayıs 2024 / 28 Şubat Davası genarellerine af.

'Darbeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası alan emekli askerler Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çetin Doğan ve Çevik Bir'in kalan hapis cezaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı.

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2 Temmuz 2024 / Fahrettin Koca istifa etti.

2 Temmuz 2024 / Fahrettin Koca istifa etti.

2018 yılından bu yana görev yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz 2024 tarihinde istifa etti. Koca’nın yerine Kemal Memişoğlu atandı.

30 Temmuz 2024 / Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyası ve Yusuf Dikeç'in oyun sırasındaki unutulmaz 'cool'luğu.

30 Temmuz 2024 / Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyası ve Yusuf Dikeç'in oyun sırasındaki unutulmaz 'cool'luğu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda  Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takımı, Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Yusuf Dikeç'in atış yaparkenki rahatlığı ise dünyada viral oldu. Öyle ki Elon Musk bile Dikeç'in bu görüntüsünü paylaştı.

2 Ağustos 2024 / Instagram’a erişim engellendi.

2 Ağustos 2024 / Instagram’a erişim engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya için tepki çeken karar alındı. Dünyada en çok kullanılan ve pek çok kişinin gelir kaynağı olan Instagram’a  'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişim engeli getirildi. 

Engel, Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu. 11 Ağustos 2024’te ise Instagram’a erişim yasağı kalktı.

26 Mayıs 2024 / Galatasaray şampiyon oldu.

26 Mayıs 2024 / Galatasaray şampiyon oldu.

Sarı kırmızılılar Lig’in 38’inci haftasında Konyaspor’u yendi ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Bu şampiyonluk Galatasaray’ın Süper Lig’de elde ettiği 24’üncü şampiyonluk olarak tarihe yazıldı.

31 Ağustos 2024 / TSK tarihinde ilk kez üç harp okulunun birincileri kadınlar oldu.

31 Ağustos 2024 / TSK tarihinde ilk kez üç harp okulunun birincileri kadınlar oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde 2024'te bir gurur yaşadık. TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadın teğmenler oldu.

  • Kara Harp Okulu birincisi 24 yaşındaki Teğmen Ebru Eroğlu. 

  • Deniz Harp Okulu birincisi 22 yaşındaki Teğmen Şeyde Yıldırım.

  • Hava Harp Okulu birincisi 23 yaşındaki Teğmen İkra Kuyumcu.

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21 Ağustos-8 Eylül 2024 / Narin Güran cinayeti.

21 Ağustos-8 Eylül 2024 / Narin Güran cinayeti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül’de dere kenarında bulundu.

19 Eylül 2024’te Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, 'ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı ölüm' olduğu belirlendi.

Narin cinayeti Türkiye’yi derinden sarstı. Ailenin Narin’i öldürdüğü ancak tüm köyün cinayeti bildiği halde susması, herkesin cinayette parmağının olması insanlığa dair inancımızı tüketti. 

Davada altısı tutuklu 22 sanık bulunuyor.

 Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cesedini taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek' suçlamasıyla yargılanıyor.

Savcı tutuklu dört sanık için iştiraken kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

4 Ekim 2024 / Edirnekapı cinayeti.

4 Ekim 2024 / Edirnekapı cinayeti.

Türkiye’nin kanını donduran vahşet 4 Ekim tarihinde gerçekleşti. 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’i yarım saat aralıklarla öldürdü. 

Uzuner’i parçalara ayırıp Edirnekapı surlarından atan Semih Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. 

Çelik’in 5 hastanede kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Psikiyatri servisinde ilaç tedavisi gören Çelik’in neden taburcu edildiği sorusu ise ihmalleri ortaya çıkardı.

9 Ekim 2024 / Yenidoğan Çetesi skandalının tüm detayları ortaya çıktı.

9 Ekim 2024 / Yenidoğan Çetesi skandalının tüm detayları ortaya çıktı.

Türkiye, Yenidoğan Çetesi vahşetiyle sarsıldı. Doktorlar, hastane sahipleri, hemşireleri, 112 çalışanlarının dahil olduğu çete sırf para için bebeklerin göz göre göre ölümüne neden oldu. 

Yenidoğan Çetesi’ni 27 Mart 2023 tarihinde CİMER’e yapılan bir şikayet ortaya çıkardı. 2023 yılından bu yana soruşturma devam ederken Savcı Yavuz Engin, 9 Ekim’de fezleke hazırladı. 

Bu fezlekeyle birlikte Yenidoğan Çetesi’nin bebekleri nasıl öldürdükleri en ince ayrıntısına kadar ortaya çıktı. 

Ortaya çıkan detaylar kanımızı dondurdu, isyan ettirdi. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından hazırlanan iddianamede ölen 10 bebeğin 'maktul', 5 kişinin müşteki, 19 hastane ve sağlık kurumunun malen sorumlu ve 47 kişinin şüpheli olduğu belirtildi. 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edilerek faaliyetleri durduruldu.

22’si tutuklu 47 şahsın yargılanması devam ediyor.

Öte yandan Yenidoğan Çetesi’ni ortaya çıkaran savcı Yavuz Engin ise çete tarafından ölümle tehdit edilmişti. Ancak Engin, tehditlere boyun eğmedi ve adeta kahramanlık öyküsüne imza attı.

14 Ekim 2024 / Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı.

14 Ekim 2024 / Daron Acemoğlu Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü’nün 2024 kazananı İstanbul Kadıköy doğumlu Daron Acemoğlu oldu. 

Acemoğlu, 2019'da MIT'de Enstitü Profesörü seçildi. 2005'te John Bates Clark Madalyası aldı.

23 Ekim 2024 / TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlendi.

23 Ekim 2024 / TUSAŞ’a terör saldırısı düzenlendi.

Ankara Kahramankazan’da bulunan TUSAŞ tesislerine 23 Ekim’de terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı uzun namlulu silahlar ve el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirildi. 5 kişi şehit oldu. 

Olaydan iki gün sonra saldırıyı PKK üstlendi. Saldırganlar Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek’in PKK üyeleri olduğu belirlendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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