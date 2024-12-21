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2024'ün En Önemli Olayını Seçiyoruz!

2024'ün En Önemli Olayını Seçiyoruz!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 15:51

Yeni yıl için geri sayım başladı. Ülkede 365 güne onlarca olay sığdırdık. Kimisini 'Skandal' diye nitelendirdik kimisini ise 'Gurur'... Gün aşırı değil neredeyse saniyede gündem değişti, 7'den 77'ye takip etmekte zorlandık yaşanılanarı... Eskiden yeni yıl dileklerimiz kendimiz ve sevdiklerimiz için mutluluk ve sağlıktı şimdi ise bu dileklerle Türkiye'yi de geçirmeye başladık. Her gün yeni acılara, gözümüzün kulağımızın inanamayacağı olaylara şahit olurken eminim hepimiz kaossuz, gurur ve mutluluk dolu bir 2025 temennisinde bulunacağız. Peki sence 2024'te Türkiye ve dünyanın en önemli olayı hangisiydi? Bu soruya yanıt vermek istiyorsan seni anketimize bekliyoruz.👇🏻

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Senin için 2024'te Türkiye'nin önemli olayı neydi?

Şimdi de dünyaya geçelim. Sence 2024'te dünyanın en önemli olayı hangisiydi?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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