2024'ün En Önemli Olayını Seçiyoruz!

Yeni yıl için geri sayım başladı. Ülkede 365 güne onlarca olay sığdırdık. Kimisini 'Skandal' diye nitelendirdik kimisini ise 'Gurur'... Gün aşırı değil neredeyse saniyede gündem değişti, 7'den 77'ye takip etmekte zorlandık yaşanılanarı... Eskiden yeni yıl dileklerimiz kendimiz ve sevdiklerimiz için mutluluk ve sağlıktı şimdi ise bu dileklerle Türkiye'yi de geçirmeye başladık. Her gün yeni acılara, gözümüzün kulağımızın inanamayacağı olaylara şahit olurken eminim hepimiz kaossuz, gurur ve mutluluk dolu bir 2025 temennisinde bulunacağız. Peki sence 2024'te Türkiye ve dünyanın en önemli olayı hangisiydi? Bu soruya yanıt vermek istiyorsan seni anketimize bekliyoruz.👇🏻