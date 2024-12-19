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2024’ün Kelimesi Aranıyor: TDK 2024 Yılının Kelimesi İçin Oylamaya Başladı

2024’ün Kelimesi Aranıyor: TDK 2024 Yılının Kelimesi İçin Oylamaya Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 09:22 Son Güncelleme: 19.12.2024 - 09:33

Türk Dil Kurumu (TDK) 2024 yılının kelimesini arıyor. TDK ve Ankara  Üniversitesi İşbirliğiyle ‘2024 yılının kelimesi’ için oylama başlatıldı. Kelimeler değerlendirme kurulu tarafından önerildi. Değerlendirme sonucu ise kelimeler 7’ye indirildi. Yüksek oy alan kelime ‘yılın kelimesi’ olacak.

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TDK, 2024 yılının kelimesi-kavramını seçiyor. Uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen kelime ve kavramlar vatandaşın oylamasına açıldı.

TDK, 2024 yılının kelimesi-kavramını seçiyor. Uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen kelime ve kavramlar vatandaşın oylamasına açıldı.

Ankara Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile en çok oy alan kelime “2024 Yılının Kelimesi” olacak.

Ankara Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile en çok oy alan kelime “2024 Yılının Kelimesi” olacak.

TDK, tarafından yapılan açıklamada 2024 yılının kelimesinin seçilmesinin önemi “Türkçe’nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek” olarak ifade edildi. 

Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimeler, Kurul değerlendirmesiyle 7’ye indirilerek halk oylamasına sunuldu. 

Kaynak

7 kelime oylamaya sunuldu.

7 kelime oylamaya sunuldu.

Vatandaşa 'Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?' sorusu soruldu. 

Seçenekler ise şöyle:

  • Algoritma

  • Dijital

  • Yorgunluk

  • Kalabalık

  • Yalnızlık

  • Merhamet

  • Yabancılaşma

  • Yapay

  • Zeka

  • Yüzleşme

👉🏻  TDK'nın oylamasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 👈🏻

Peki sizce yılın kelimesi ne olmalı?

Peki sizce yılın kelimesi ne olmalı?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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