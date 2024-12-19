2024’ün Kelimesi Aranıyor: TDK 2024 Yılının Kelimesi İçin Oylamaya Başladı
2024’ün Kelimesi Aranıyor: TDK 2024 Yılının Kelimesi İçin Oylamaya Başladı
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TDK, 2024 yılının kelimesi-kavramını seçiyor. Uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen kelime ve kavramlar vatandaşın oylamasına açıldı.
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Ankara Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile en çok oy alan kelime “2024 Yılının Kelimesi” olacak.
7 kelime oylamaya sunuldu.
Peki sizce yılın kelimesi ne olmalı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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