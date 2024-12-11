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2025 Yılına Hangi Ünlüyle Girmek İstersin? Dikkat: Seçenekler Arasında Oldukça Zorlanacağın Bir Test!

2025 Yılına Hangi Ünlüyle Girmek İstersin? Dikkat: Seçenekler Arasında Oldukça Zorlanacağın Bir Test!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2024 - 15:13

2025 geldi çattı, yeni yıla geri sayım başladı. Şimdiden yılbaşı planları yapıldı mı yoksa yeni yıla yapayalnız girenlerden mi olacaksınız? Tüm senenin stresini atmak, bir gün öncesinden üzülsek bile yeni yıla yeni umut ve bol kahkahayla girmeyi ihmal etmiyoruz. Peki tüm senenin stresini nasıl bir yılbaşı planıyla atmak istersin? Şimdi gözlerini kapa ve hayal et... Ya da bi' dakika! Sen şu anlık hayal kurmayı bir kenara bırak... 

Çünkü düşünmene gerek kalmadan biz senin için bazı ünlüleri listeledik. Yeni yıla hangi ünlüyle girmek istersin? İşte seçenekler arasında oldukça zorlanacağın anketimiz seni bekliyor!! 🚀🚀🚀

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1. Kahkahadan geçilmeyecek bir gece...

2. Kulaklarda pastan eser kalmayacak!

3. Monopoly ve Uno için iyi oyun arkadaşı olabilirler

4. FATİH!!!???? AY AY AY AYYY!!!

5. Oh muhabbetin dibine vurulacak bi' gece...

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6. Yeni yıla felsefeyle girmek isteyenler için birebir...

7. Patavatsızlıklarla dolu bir sohbet mi istersin yoksa toksik ilişkinin sırlarını mı öğrenmek istersin?

8. Ben anlatayım ama siz gülün, anlaştık mı?

9. Gece boyunca güzellik sırlarınızı benimle paylaşabilir misiniz?

10. BONUS!❤️🏆

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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