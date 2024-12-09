Bu Sene Neler Yaptığını Seç, 2024’ün Hangi Ödülünü Hak Ettiğini Gör!

Canım benim bu ne saflık böyle. O kadar iyi niyetli ve masumsun ki tek eksik bir şey var: Kanatların.

Arkadaşlarına, sevgiline karşı hep iyisin hep iyisin.

Yılmaz Morgül’ün gözyaşlarıyla isyan ettiği o meşhur videosunda şunları söylemişti: “Hep ezilen Yılmaz! Öyle oldukça hep beni eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar!”

Eğer önünü alamazsan senin de böyle isyan etmelerin yakın olacak. Ama neyse… Yargılamıyoruz, dinliyoruz! Bu senenin en saf ödülü senin oldu. Tebrikler! Al bu da ödülün melek kalplim! ❤️🏆