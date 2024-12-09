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Bu Sene Neler Yaptığını Seç, 2024’ün Hangi Ödülünü Hak Ettiğini Gör!

Bu Sene Neler Yaptığını Seç, 2024’ün Hangi Ödülünü Hak Ettiğini Gör!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2024 - 15:12

2024'ün sonuna geldik... Seda Sayan gibi 'NELER YAŞADIN BE KARDEŞİM NELER YAŞADIN' diyesim geldi. Bu sene sana ödül verilseydi hangi ödülü hak edecektin, hiç düşündün mü? Öyleyse bu sene hangi ödülü hak ettiğini sorularımızı cevaplayarak kendin belirle. Bu sene neler yaşadın kardeşim? Yaşadıkların sana hangi ödülü getireceğini görmek istiyorsan testimizi çöz bakalım!! (Cesaretin var mı?....) 🚀🚀🚀🚀

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. Sevmediğim birisine sırf yalnız kalmamak için “Seni seviyorum” dedim.

2. Sevmediğim birisine sırf yalnız kalmamak için “Seni seviyorum” dedim.

3. Flörtümle buluşacağımız mekana saatler öncesinden gidip ekildim. Flörtüme mekanda olduğumu söylemeyip “Aa öyle mi, daha hazırlanmamıştım ben de” dedim.

3. Flörtümle buluşacağımız mekana saatler öncesinden gidip ekildim. Flörtüme mekanda olduğumu söylemeyip “Aa öyle mi, daha hazırlanmamıştım ben de” dedim.

4. Seni üzen insanlara bu sene ne yaptın?

4. Seni üzen insanlara bu sene ne yaptın?

5. Akrabamın öldüğü yalanını söyleyip işten/okuldan izin aldım.

5. Akrabamın öldüğü yalanını söyleyip işten/okuldan izin aldım.
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6. Ayrıldığım toksik ilişkime yeniden inanıp tekrar barıştım.

6. Ayrıldığım toksik ilişkime yeniden inanıp tekrar barıştım.

7. İnsanların arkasından konuşup yüzlerine melek gibi davrandım.

7. İnsanların arkasından konuşup yüzlerine melek gibi davrandım.

8. Yalan söyleyemediğim için kendimi ele verdim, arkadaşlarıma/aileme/sevgilime yakalandım.

8. Yalan söyleyemediğim için kendimi ele verdim, arkadaşlarıma/aileme/sevgilime yakalandım.

9. İnsanlara ve olaylara her zaman iyi niyetle yaklaşır mısın?

9. İnsanlara ve olaylara her zaman iyi niyetle yaklaşır mısın?

10. Bir arkadaşın seninle ciddi bir konuda konuşmak istese, senin yaklaşımın nasıl olur?

10. Bir arkadaşın seninle ciddi bir konuda konuşmak istese, senin yaklaşımın nasıl olur?
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11. Son olarak, 2024 senin için nasıl geçti?

11. Son olarak, 2024 senin için nasıl geçti?

Oskaaaaaaarrr Goooosss Tuuu! Yılın En Yalancısı Ödülü Senin Oldu

Oskaaaaaaarrr Goooosss Tuuu! Yılın En Yalancısı Ödülü Senin Oldu

Yalanın kitabını yazmışsın, yalan ağzında yuva yapmış. Ne diyelim valla, çevrendekilere geçmiş olsun. Yıl boyunca herkesi ayakta uyutmuşsun. Yalanın bini bir para demişken görüyoruz ki yalan söylemekte hiç zorlanmamışsın. Nefes alır gibi, su içer gibi yalanları sıralamışsın. Bu senenin “En yalancı” ödülünü sana layık gördük… Yalancılığın artık tescillenmiş oldu. Umarım gaza gelip 2025’te de profesyonelliğine profesyonellik katmazsın. 

Unutma gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır!

Ağzına sağlık, hadi durma kutla BU ZAFER SENİN!

Gözü Kör Aşık Ödülü Senin Oldu!

Gözü Kör Aşık Ödülü Senin Oldu!

2024 senin için aşk dolu bir yıl olarak geçti. Ancak kalbin kırıldı, “Allah’ım ben kimi sevdim böyle!” diye isyan da ettiğin anlar oldu. Ama hiç şüphesiz Sultan Süleyman’a deli gibi aşık olan Hürrem Sultan’dan farkın yoktu. Gözün adeta kör olmuş aşktan. Kulaklarını çevrene kapattın, kötü yorum duymak istemedim, “Aşkıma sahip çıkıyorum” dedin. Bu kadar aşk bünyeye zarar mı bilmiyoruz ama her şeyin fazlasının zarar olduğuna eminiz seni gidi kör kütük aşık!

Yılın En Saf Ödülü'nü Kazandın!

Yılın En Saf Ödülü'nü Kazandın!

Canım benim bu ne saflık böyle. O kadar iyi niyetli ve masumsun ki tek eksik bir şey var: Kanatların. 

Arkadaşlarına, sevgiline karşı hep iyisin hep iyisin. 

Yılmaz Morgül’ün gözyaşlarıyla isyan ettiği o meşhur videosunda şunları söylemişti: “Hep ezilen Yılmaz! Öyle oldukça hep beni eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar!”

Eğer önünü alamazsan senin de böyle isyan etmelerin yakın olacak. Ama neyse… Yargılamıyoruz, dinliyoruz! Bu senenin en saf ödülü senin oldu. Tebrikler! Al bu da ödülün melek kalplim! ❤️🏆

Yılın En Gamsız Ödülü'nü Kazandın!

Yılın En Gamsız Ödülü'nü Kazandın!

Tebrikler dünya yansa umrunda olmayan insan! Bu yılın en gamsız ödülünü sen kazandın. Valla bence hiçbir şeyi kafana takmayarak en doğrusunu yaptın. “Dünya mı yandı? Umrumda değil” dedin ve böylece yılı kafa rahatlığıyla bitirmiş oldun. Gelecek senelerde de kafana hiçbir şey takmamaya devam etmeni diliyorum.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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