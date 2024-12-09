Bu Sene Neler Yaptığını Seç, 2024’ün Hangi Ödülünü Hak Ettiğini Gör!
Bu Sene Neler Yaptığını Seç, 2024’ün Hangi Ödülünü Hak Ettiğini Gör!
2024'ün sonuna geldik... Seda Sayan gibi 'NELER YAŞADIN BE KARDEŞİM NELER YAŞADIN' diyesim geldi. Bu sene sana ödül verilseydi hangi ödülü hak edecektin, hiç düşündün mü? Öyleyse bu sene hangi ödülü hak ettiğini sorularımızı cevaplayarak kendin belirle. Bu sene neler yaşadın kardeşim? Yaşadıkların sana hangi ödülü getireceğini görmek istiyorsan testimizi çöz bakalım!! (Cesaretin var mı?....) 🚀🚀🚀🚀
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. Sevmediğim birisine sırf yalnız kalmamak için “Seni seviyorum” dedim.
3. Flörtümle buluşacağımız mekana saatler öncesinden gidip ekildim. Flörtüme mekanda olduğumu söylemeyip “Aa öyle mi, daha hazırlanmamıştım ben de” dedim.
4. Seni üzen insanlara bu sene ne yaptın?
5. Akrabamın öldüğü yalanını söyleyip işten/okuldan izin aldım.
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6. Ayrıldığım toksik ilişkime yeniden inanıp tekrar barıştım.
7. İnsanların arkasından konuşup yüzlerine melek gibi davrandım.
8. Yalan söyleyemediğim için kendimi ele verdim, arkadaşlarıma/aileme/sevgilime yakalandım.
9. İnsanlara ve olaylara her zaman iyi niyetle yaklaşır mısın?
10. Bir arkadaşın seninle ciddi bir konuda konuşmak istese, senin yaklaşımın nasıl olur?
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11. Son olarak, 2024 senin için nasıl geçti?
Oskaaaaaaarrr Goooosss Tuuu! Yılın En Yalancısı Ödülü Senin Oldu
Gözü Kör Aşık Ödülü Senin Oldu!
Yılın En Saf Ödülü'nü Kazandın!
Yılın En Gamsız Ödülü'nü Kazandın!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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