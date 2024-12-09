Senin ve Hoşlandığın Kişinin İsminin İlk Harfine Göre 2025 Yılında Bir Şansınız Olacak mı?
Senin ve Hoşlandığın Kişinin İsminin İlk Harfine Göre 2025 Yılında Bir Şansınız Olacak mı?
2025 yılı yaklaşırken aşk konusunda da biraz heyecanlı olabiliriz. Belki kötü deneyimler belki de unutulmaz anları geride bırakırken 2025 yılında hoşlandığın kişiye ne kadar yakın olacaksın? Yeni yılda yeni bir aşk mı yoksa hoşlandığın kişiyle aranda bir şey olacak mı?
Senin ve hoşlandığın kişinin isminin ilk harfine göre 2025 yılında bir şansınız olacak mı?
Hazırsan;
Başlayalım!
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Öncelikle isminin ilk harfini seçer misin?
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Hoşlandığın kişinin isminin baş harfini seçer misin?
Senin onunla bir şansın kesin var!
Senin onunla bir şansın olacak ama zor olacak!
Senin onunla bir şansın maalesef olmayacak!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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