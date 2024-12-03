Bundan 10 Yıl Sonra Nerede Olacaksın?
Bundan 10 Yıl Sonra Nerede Olacaksın?
Belki bir tropikal adada, palmiye ağaçlarının altında kokteylini yudumlarken güneşin tadını çıkarıyorsun. Ya da belki de bir metropolün kalbinde, gökdelenlerin arasında hızlı tempolu bir yaşam sürüyorsun. İş hayatında elde ettiğin başarılarla, adından sıkça söz ettiren bir profesyonel haline gelmiş olabilirsin. Ya da belki de kendi işini kurmuş, girişimci ruhunu konuşturmuş olacaksın. Belki de çocuklarının gülüşleriyle dolu bir evde, eşinle mutlu bir yaşam sürüyorsun. Ya da belki de hala bekar ve özgürsün, dünyayı dolaşıp yeni maceralar peşinde koşuyorsun.
Bundan 10 yıl sonra nerede olacaksın?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Başarıya ulaşman gerektiğinde, öncelikle neye odaklanırsın?
4. Kariyerinle ilgili en önemli önceliğin nedir?
5. Bundan 10 yıl sonra ideal yaşam tarzın nasıl olurdu?
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6. Hedeflerine ulaşmak için en çok hangi özelliğine güvenirsin?
7. Şu an kendini geliştirecek şeyler yapıyor musun?
8. Gelecek planları yaparken nasıl hissediyorsun?
9. Şu an çevrende olan insanlardan memnun musun?
10. Son olarak umudun var mı?
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10 yıl sonra kariyerinin zirvesinde olacaksın!
10 yıl sonra zengin olacaksın!
10 yıl sonra evli ve çocuklu olacaksın!
10 yıl sonra hem zengin hem mutlu olacak ve çokça tatil yapacaksın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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