Uzun Yıllar Almanya'da Yaşadıktan Sonra Türkiye'ye Dönme Kararı Alan Çift Pişmanlığını Paylaştı

Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar, özellikle genç neslin yurt dışında yaşama olanaklarını değerlendirmesine sebep oldu. Aynı biçimde döviz karşısında değer kaybeden TL de gurbetçiler ve yabancı turistler için Türkiye'yi bir tatil merkezi haline getirdi. Özellikle yaz aylarında ülkemizde tatil yapan gurbetçilerden ülkemizi överken, yaşadıkları ülkeyi kötüledikleri yorumları sıklıkla duyduk. Yaşadıkları ülkeyi kötüleyen bu insanların neden Türkiye'ye dönmedikleri de sıkça soruldu. Türkiye'ye dönme kararı veren bir çift ise yaşadığı pişmanlığı anlattı.
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Bir sokak röportajında Türkiye'ye temelli dönme kararlarından bahseden çiftin açıklamaları yeniden hatırlandı.
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“Kendimizi kandırmışız. Yazdan yaza gelince güzel taraflarını görmüşüz sadece." diyen çift, burada yaşayan insanlara acıdıklarını söylemişti.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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