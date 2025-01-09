Uzun Yıllar Almanya'da Yaşadıktan Sonra Türkiye'ye Dönme Kararı Alan Çift Pişmanlığını Paylaştı

Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar, özellikle genç neslin yurt dışında yaşama olanaklarını değerlendirmesine sebep oldu. Aynı biçimde döviz karşısında değer kaybeden TL de gurbetçiler ve yabancı turistler için Türkiye'yi bir tatil merkezi haline getirdi. Özellikle yaz aylarında ülkemizde tatil yapan gurbetçilerden ülkemizi överken, yaşadıkları ülkeyi kötüledikleri yorumları sıklıkla duyduk. Yaşadıkları ülkeyi kötüleyen bu insanların neden Türkiye'ye dönmedikleri de sıkça soruldu. Türkiye'ye dönme kararı veren bir çift ise yaşadığı pişmanlığı anlattı.