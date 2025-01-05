Mustafa Sarıgül Bu Sefer de Emeklilerin Helvasını Kavurdu: "Emeklileri Yaşarken Öldürdünüz"

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan siyasetçilerden biri bildiğiniz üzere. Kendisi gündemi yakından takip ediyor. Hemen hemen yaşanan her olaya kendi tarzıyla çektiği videolarla tepkisini getiriyor. Son günlerin gündemi de elbette emeklilere yapılan zam. Emeklileri bir kere daha hayal kırıklığına uğratan zam oranına Sargül'den de tepki geldi.