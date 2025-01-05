Mustafa Sarıgül Bu Sefer de Emeklilerin Helvasını Kavurdu: "Emeklileri Yaşarken Öldürdünüz"

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan siyasetçilerden biri bildiğiniz üzere. Kendisi gündemi yakından takip ediyor. Hemen hemen yaşanan her olaya kendi tarzıyla çektiği videolarla tepkisini getiriyor. Son günlerin gündemi de elbette emeklilere yapılan zam. Emeklileri bir kere daha hayal kırıklığına uğratan zam oranına Sargül'den de tepki geldi.
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Ocağın başına geçe Mustada Sarıgül emeklilerin helvasını kavurdu.
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Sarıgül o videoyu "Emeklileri yaşarken öldürdünüz. Ben de helvasını kavurdum" notuyla paylaştı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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