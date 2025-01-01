Konya'da Bir Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şiirini Dinledikten Sonra Kafasına Kolonya Dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 yıldır ülkemizin yönetiminde bildiğiniz üzere. Pek çok kişi onun dışında bir iktidar görmedi ya da hatırlamıyor. Erdoğan, geniş bir destekçi kitlesiyle beraber, siyaset alanının dışında fanatik bir hayran kitlesine de sahip. Kendisini sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda bir fenomen olarak da görebiliyorlar. Konya'da bu hayranlığın geldiği boyutu ortaya koyan bir görüntü kaydedildi.