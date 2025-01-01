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Konya'da Bir Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şiirini Dinledikten Sonra Kafasına Kolonya Dikti

Konya'da Bir Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şiirini Dinledikten Sonra Kafasına Kolonya Dikti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.01.2025 - 21:31

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 yıldır ülkemizin yönetiminde bildiğiniz üzere. Pek çok kişi onun dışında bir iktidar görmedi ya da hatırlamıyor. Erdoğan, geniş bir destekçi kitlesiyle beraber, siyaset alanının dışında fanatik bir hayran kitlesine de sahip. Kendisini sadece bir lider olarak değil, aynı zamanda bir fenomen olarak da görebiliyorlar. Konya'da bu hayranlığın geldiği boyutu ortaya koyan bir görüntü kaydedildi.

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Bir vatandaş, halk otobüsünde Erdoğan'ın şiirini dinledikten sonra cebinden bir kolonya şişesi çıkardı.

Bir vatandaş, halk otobüsünde Erdoğan'ın şiirini dinledikten sonra cebinden bir kolonya şişesi çıkardı.

Kolonyayı kafasına diken vatandaşın o anları otobüsteki başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Kolonyayı kafasına diken vatandaşın o anları otobüsteki başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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