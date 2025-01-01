Sokakta Ağlarken 'Ankara Abisi'nin Verdiği Oyuncakla Sevince Boğulan Minik Elindeki Parayı Vermeye Çalıştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEPgp6...
Çocuklar dünyanın en masum varlıkları. Onların varlığı, dünyayı daha yaşanabilir, daha sevgi dolu bir yer haline getirir. Bu nedenle onların korunması, eğitilmesi ve doğru bir şekilde yetiştirilmesi, toplumun en önemli görevlerinden biridir. Çünkü çocuklar, yarının büyükleri, geleceğin liderleri ve dünyayı şekillendirecek olan kişilerdir. Ankara Abisi'nin bir oyuncak hediye ettiği çocuğun saflığı ve masumiyeti, kalpleri ısıttı.
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Yaptığı yardımlarla tüm ülkenin gönlünü fetheden Ankara Abisi, sokakta tek başına ağlayan bir çocuk gördü ve ona bir oyuncak hediye etti.
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Bir anda sevince boğulan çocuğun elindeki parayı Ankara Abisi Yasin Oyanık'a vermeye çalıştığı o anlar izleyenleri duygulandı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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