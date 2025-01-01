Sokakta Ağlarken 'Ankara Abisi'nin Verdiği Oyuncakla Sevince Boğulan Minik Elindeki Parayı Vermeye Çalıştı

Çocuklar dünyanın en masum varlıkları. Onların varlığı, dünyayı daha yaşanabilir, daha sevgi dolu bir yer haline getirir. Bu nedenle onların korunması, eğitilmesi ve doğru bir şekilde yetiştirilmesi, toplumun en önemli görevlerinden biridir. Çünkü çocuklar, yarının büyükleri, geleceğin liderleri ve dünyayı şekillendirecek olan kişilerdir. Ankara Abisi'nin bir oyuncak hediye ettiği çocuğun saflığı ve masumiyeti, kalpleri ısıttı.