Adana'nın Sıcağından Karda Kayak Yapmaya Giden Miniğin Soğuktan Gerçekten Donup Kaldığı Sevimli Anlar

Çocuklar dünyanın en sevimli canlıları. Onların beklenmedik hareketleri ve tepkileri bizi her an şaşırtabilir. Kendi hayal dünyaları ve dünyayı algılama biçimleyile bize de her gün yeni bir şey öğrenirler. Özellikle dünyayı keşfetme aşamaları, bizim için sıradan olan herhangi bir şeyin onlar için yepyeni bir deneyim olması yetişkinler için de oldukça öğretici bir süreç. Karla tanışan bir miniğin verdiği sevimli tepki kalpleri ısıttı.