Adana'nın Sıcağından Karda Kayak Yapmaya Giden Miniğin Soğuktan Gerçekten Donup Kaldığı Sevimli Anlar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD4mae...
Çocuklar dünyanın en sevimli canlıları. Onların beklenmedik hareketleri ve tepkileri bizi her an şaşırtabilir. Kendi hayal dünyaları ve dünyayı algılama biçimleyile bize de her gün yeni bir şey öğrenirler. Özellikle dünyayı keşfetme aşamaları, bizim için sıradan olan herhangi bir şeyin onlar için yepyeni bir deneyim olması yetişkinler için de oldukça öğretici bir süreç. Karla tanışan bir miniğin verdiği sevimli tepki kalpleri ısıttı.
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Adana'nın sıcağından Palandöken'e giden minik, soğuk hava karşısında ne yapacağını bilemedi.
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Gerçek anlamda donup kalan miniğin o anları izleyenleri gülümsetti.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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