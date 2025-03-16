Ekrem İmamoğlu’nun ÖSYM Belgesi Yayınlanmıştı: Evrakta Dikkat Çeken 4 Büyük Hata

Karar Gazetesi’nde yer alan habere göre, İmamoğlu için yayınlanan belgedeki hatalar ise sosyal medyada gözden kaçmadı.

İddia edilen 1988 tarihli sınav belgesinde öne çıkan başlıca çelişkiler şunlar:

TC Kimlik Numarası Kullanımı: Türkiye’de TC Kimlik Numarası uygulaması 2000 yılında başladı. 1988’de düzenlenen bir belgede TCKN’nin yer alması mümkün değil.

ÖSYM Numarasının Eksikliği: 1988 yılında sınava giren her adaya ÖSYM tarafından bir numara veriliyordu. Ancak belgede bu numaranın bulunmaması dikkat çekiyor.

Yazım Kuralları Hataları: Belgede yer alan “Hiçbir” kelimesi ayrı yazılmış. Ancak 1988 yılında Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre bu kelimenin bitişik yazılması gerekiyordu.

Belgenin Formatı: 1980’li yıllara ait ÖSYM sonuç belgelerinin tasarımı, günümüz formatından oldukça farklıydı.