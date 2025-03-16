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Ekrem İmamoğlu’nun ÖSYM Belgesi Yayınlanmıştı: Evrakta Dikkat Çeken 4 Büyük Hata

Ekrem İmamoğlu’nun ÖSYM Belgesi Yayınlanmıştı: Evrakta Dikkat Çeken 4 Büyük Hata

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2025 - 15:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usülsüz olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İstanbul Üniversitesi, diplomayı iptal etmesi durumunda Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı geçerli olmayacak.

Sabah Gazetesi ise dün Ekrem İmamoğlu’nun olduğu iddiasıyla bir ÖSYM sınav sonuç belgesi yayınladı. Ancak belgedeki hatalar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayı için düzenleyeceği ön seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayı için düzenleyeceği ön seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öyle ki İmamoğlu, ön seçimleri beklemeden Cumhurbaşkanlığı kampanyasını başlattı bile. İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Trabzon gibi şehirlerde vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a adeta meydan okudu.

Ancak İmamoğlu’nun adaylık yolunda tek engeli ön seçim değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanının üniversite diplomasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, Ankara’da yaptığı konuşmada diploma soruşturmasıyla ilgili şunları söyledi.

İmamoğlu, Ankara’da yaptığı konuşmada diploma soruşturmasıyla ilgili şunları söyledi.

'Tek dertleri ne biliyor musunuz? Önce '23 Mart'ta ön seçim olmadan İmamoğlu'nun işini bitirelim'. 

Rüyaları içi bomboş iddialarla kumpas yapmak. 'Turbun büyüğü' diyerek heybeden, eskiden yaptıkları gibi, sözüm ona örgüt çıkarmak.'

Sabah Gazetesi ise dün Ekrem İmamoğlu’nun ÖSYM sınav sonuç belgesini yayınlandı.

Sabah Gazetesi ise dün Ekrem İmamoğlu’nun ÖSYM sınav sonuç belgesini yayınlandı.

Karar Gazetesi’nde yer alan habere göre, İmamoğlu için yayınlanan belgedeki hatalar ise sosyal medyada gözden kaçmadı.

İddia edilen 1988 tarihli sınav belgesinde öne çıkan başlıca çelişkiler şunlar:

TC Kimlik Numarası Kullanımı: Türkiye’de TC Kimlik Numarası uygulaması 2000 yılında başladı. 1988’de düzenlenen bir belgede TCKN’nin yer alması mümkün değil.

ÖSYM Numarasının Eksikliği: 1988 yılında sınava giren her adaya ÖSYM tarafından bir numara veriliyordu. Ancak belgede bu numaranın bulunmaması dikkat çekiyor.

Yazım Kuralları Hataları: Belgede yer alan “Hiçbir” kelimesi ayrı yazılmış. Ancak 1988 yılında Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına göre bu kelimenin bitişik yazılması gerekiyordu.

Belgenin Formatı: 1980’li yıllara ait ÖSYM sonuç belgelerinin tasarımı, günümüz formatından oldukça farklıydı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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