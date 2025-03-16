Ekrem İmamoğlu’nun ÖSYM Belgesi Yayınlanmıştı: Evrakta Dikkat Çeken 4 Büyük Hata
Ekrem İmamoğlu’nun ÖSYM Belgesi Yayınlanmıştı: Evrakta Dikkat Çeken 4 Büyük Hata
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usülsüz olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İstanbul Üniversitesi, diplomayı iptal etmesi durumunda Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı geçerli olmayacak.
Sabah Gazetesi ise dün Ekrem İmamoğlu’nun olduğu iddiasıyla bir ÖSYM sınav sonuç belgesi yayınladı. Ancak belgedeki hatalar sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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Ekrem İmamoğlu’nun, CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayı için düzenleyeceği ön seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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İmamoğlu, Ankara’da yaptığı konuşmada diploma soruşturmasıyla ilgili şunları söyledi.
Sabah Gazetesi ise dün Ekrem İmamoğlu’nun ÖSYM sınav sonuç belgesini yayınlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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