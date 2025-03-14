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Cem Küçük'ten Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Diploma Soruşturmasına Dair Kritik Sözler

Cem Küçük'ten Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Diploma Soruşturmasına Dair Kritik Sözler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 23:28

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’ne bir yazı göndermiş ve işlemlerin hızlandırılmasını talep etmişti. İstanbul Üniversitesi ise geçen günlerde yaptığı açıklamada gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmişti. Üniversitenin inceleme sonucunu bugün paylaşması bekleniyordu. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında İmamoğlu’na yönelik diploma davasında kritik iddialarda bulundu. Küçük, 17 Mart Pazartesi gününe işaret etti.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma iddialarına dair soruşturmada karar bekleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma iddialarına dair soruşturmada karar bekleniyor.

İmamoğlu’nun üniversite diplomasında usulsüzlük olduğuna dair başlatılan soruşturmada İstanbul Üniversitesi’nden karar bekleniyor. 3 Mart 2025 tarihinde açıklama yapan üniversite, “Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçuyla soruşturma başlatılan İmamoğlu hakkında üniversitenin yaptığı incelemeden bugün sonuç bekleniyordu. Ancak İstanbul Üniversitesi bir açıklama yapmadı.

Cem Küçük: "Yarın ya da pazartesi günü karar açıklanabilir."

Cem Küçük: "Yarın ya da pazartesi günü karar açıklanabilir."

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuştu. Küçük, İmamoğlu hakkında süren diploma soruşturmasına dair kritik ifadeler kullandı. Kararın bugün açıklanmasının beklendiğini ancak bir açıklama gelmediğine dikkat çeken Küçük, yarın ya da 17 Mart Pazartesi günü kararın açıklanabileceğini belirti. Cem Küçük, 'Bu akşam karar çıkacaktı ama galiba yarına ya da pazartesiye kalmış. İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi görünüyor' dedi.

Küçük'ün açıklaması şöyle oldu 👇

Hadi Özışık: "Savcılığın talep ettiği bilgileri göndermeyenlere soruşturma başlatılacak."

Hadi Özışık: "Savcılığın talep ettiği bilgileri göndermeyenlere soruşturma başlatılacak."

Diploma soruşturmasına bir başka iddia ise Hadi Özışık’tan geldi. Ekol TV’de Tartışma Zemini yayınında konuşan Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talep ettiği bilgileri göndermeyip savsaklayanlar hakkında resen soruşturma başlatılacak” iddiasında bulundu.

Hadi Özışık'ın iddialarını ise buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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