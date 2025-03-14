Cem Küçük'ten Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Diploma Soruşturmasına Dair Kritik Sözler
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’ne bir yazı göndermiş ve işlemlerin hızlandırılmasını talep etmişti. İstanbul Üniversitesi ise geçen günlerde yaptığı açıklamada gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmişti. Üniversitenin inceleme sonucunu bugün paylaşması bekleniyordu. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında İmamoğlu’na yönelik diploma davasında kritik iddialarda bulundu. Küçük, 17 Mart Pazartesi gününe işaret etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma iddialarına dair soruşturmada karar bekleniyor.
Cem Küçük: "Yarın ya da pazartesi günü karar açıklanabilir."
Küçük'ün açıklaması şöyle oldu 👇
Hadi Özışık: "Savcılığın talep ettiği bilgileri göndermeyenlere soruşturma başlatılacak."
Hadi Özışık'ın iddialarını ise buradan izleyebilirsiniz 👇
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