Cem Küçük'ten Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Diploma Soruşturmasına Dair Kritik Sözler

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuştu. Küçük, İmamoğlu hakkında süren diploma soruşturmasına dair kritik ifadeler kullandı. Kararın bugün açıklanmasının beklendiğini ancak bir açıklama gelmediğine dikkat çeken Küçük, yarın ya da 17 Mart Pazartesi günü kararın açıklanabileceğini belirti. Cem Küçük, 'Bu akşam karar çıkacaktı ama galiba yarına ya da pazartesiye kalmış. İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi görünüyor' dedi.