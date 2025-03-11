Ekrem İmamoğlu ile Candaş Tolga Işık Arasında İlginç Şaka: "Sana da Gelir Bir Soruşturma"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde belediyenin Kent Lokantaları ile ilgili programı nedeniyle “örtülü reklam” soruşturması açılan Vedat Milor ile ilgili konuştu. İmamoğlu, Candaş Tolga Işık’ın kendisinin de Vedat Milor ile programı olduğunu hatırlatması üzerine “Dikkat et sana da soruşturma gelebilir” dedi.

İmamoğlu ayrıca Vedat Milor’u kişisel olarak tanımadığını ve Kent Lokantaları’na davet üzerine gitmediğini de ifade etti.