Ekrem İmamoğlu ile Candaş Tolga Işık Arasında İlginç Şaka: "Sana da Gelir Bir Soruşturma"
Ekrem İmamoğlu ile Candaş Tolga Işık Arasında İlginç Şaka: "Sana da Gelir Bir Soruşturma"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde belediyenin Kent Lokantaları ile ilgili programı nedeniyle “örtülü reklam” soruşturması açılan Vedat Milor ile ilgili konuştu. İmamoğlu, Candaş Tolga Işık’ın kendisinin de Vedat Milor ile programı olduğunu hatırlatması üzerine “Dikkat et sana da soruşturma gelebilir” dedi.
İmamoğlu ayrıca Vedat Milor’u kişisel olarak tanımadığını ve Kent Lokantaları’na davet üzerine gitmediğini de ifade etti.
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, İBB’nin Kent Lokantaları’nı ziyaret etmişti.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu.
İşte o anlar 👇
Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında açılan “usülsüz diploma” soruşturmasıyla ilgili de konuştu.
Ekrem İmamoğlu, Işık’a Cumhurbaşkanı Erdoğan ile röportaj önerisi 👇
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Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın ayrı şekilde aday olmasına da ihtimal vermediğini söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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