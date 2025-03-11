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Ekrem İmamoğlu ile Candaş Tolga Işık Arasında İlginç Şaka: "Sana da Gelir Bir Soruşturma"

Ekrem İmamoğlu ile Candaş Tolga Işık Arasında İlginç Şaka: "Sana da Gelir Bir Soruşturma"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 22:39

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde belediyenin Kent Lokantaları ile ilgili programı nedeniyle “örtülü reklam” soruşturması açılan Vedat Milor ile ilgili konuştu. İmamoğlu, Candaş Tolga Işık’ın kendisinin de Vedat Milor ile programı olduğunu hatırlatması üzerine “Dikkat et sana da soruşturma gelebilir” dedi.

İmamoğlu ayrıca Vedat Milor’u kişisel olarak tanımadığını ve Kent Lokantaları’na davet üzerine gitmediğini de ifade etti.

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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, İBB’nin Kent Lokantaları’nı ziyaret etmişti.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, İBB’nin Kent Lokantaları’nı ziyaret etmişti.

Milor’un ziyaretinden aylar sonra Reklam Kurulu tarafından ziyarette “örtülü reklam” yapıldığı için soruşturma açılmıştı. 

Vedat Milor ise soruşturma haberi sonrasında “Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum.” açıklamasında bulunmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu.

Candaş Tolga Işık’ın, Vedat Milor ile YouTube üzerinde kendisinin de program yaptığını hatırlatması üzerine Ekrem İmamoğlu’ndan soruşturma uyarısı geldi.

Ekrem İmamoğlu ayrıca, Vedat Milor’un ziyaretinden programın yayınlanmasından sonra haberi olduğunu ve sonrasında sosyal hizmet programına destek verdiği için Milor’a teşekkür ettiğini söyledi.

İşte o anlar 👇

Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında açılan “usülsüz diploma” soruşturmasıyla ilgili de konuştu.

Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında açılan “usülsüz diploma” soruşturmasıyla ilgili de konuştu.

YÖK raporunu imzalayanlar yalan konuşuyor. 1991'de mezun olan birine denklik veriyorsan, o kişinin okula girdiği 1987'den beri okuduğu okulun denk olduğunu kabul ediyorsun demektir.

Birilerinin diploması yok bende transkript var, belge var, fotoğraf var; okul arkadaşlarımı çağırsam burada bugün miting yapardım.

Ekrem İmamoğlu, Işık’a Cumhurbaşkanı Erdoğan ile röportaj önerisi 👇

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Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın ayrı şekilde aday olmasına da ihtimal vermediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın ayrı şekilde aday olmasına da ihtimal vermediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu ayrıca hastalığı nedeniyle kameraların karşısında geçmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili “Bahçeli'ye 2 kez geçmiş olsun dileklerimi ve görüşme arzumu ilettim ama henüz görüşemedik.' ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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