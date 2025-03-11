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Berkin Elvan Ölüm Yıldönümünde Anıldı: Ablası Gamze Elvan’dan Tüm Çocuklar İçin Adalet Çağrısı

Berkin Elvan Ölüm Yıldönümünde Anıldı: Ablası Gamze Elvan’dan Tüm Çocuklar İçin Adalet Çağrısı

Berkin Elvan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 21:03

Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında kafasına isabet eden gaz bombasının kapsülü sonrasında yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonrasında hayatını kaybetmişti. Büyük bir kalabalıkla defnedilen ve Gezi Parkı eylemlerinin simgesi haline gelen Berkin Elvan, 11. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine, Elvan ailesi ve Berkin Elvan’ı sevenler katıldı. Berkin Elvan’ın ablası Gamze Elvan yaptığı konuşmada kardeşiyle birlikte tüm çocukları için adalet çağrısında bulundu.

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Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’ndaki evinde ekmek almak için çıkan Berkin Elvan, kafasına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanmıştı.

Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’ndaki evinde ekmek almak için çıkan Berkin Elvan, kafasına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanmıştı.

Başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle tam 269 gün komada kalan Berkin Elvan, kalbi durduğunda 15 yaşında ve 16 kiloydu.

Berkin’i öldüren polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi ancak tutuklama talepleri reddedildi. Berkin’in öldürülmesine ilişkin dosya hâlâ Yargıtay'da karar aşamasında bekliyor.

Berkin Elvan, Türkiye’nin gördüğü en kalabalık cenaze törenlerinden biriyle defnedilmişti.

Berkin Elvan, Türkiye’nin gördüğü en kalabalık cenaze törenlerinden biriyle defnedilmişti.

Berkin, 11. ölüm yıldönümünde de unutulmadı. Elvan ailesiyle birlikte Berkin Elvan’ın sevenleri mezar başında toplanarak anma töreni gerçekleştirdi.

Berkin Elvan’ın ablası Gamze Elvan, “Sadece Berkin için değil, bütün çocuklar için adalet isterken bu sistem on binlerce çocuğu ailesinden koparmaya devam etti. Biz adalete açız. Biz bir çocuğun 6 yaşında evlendirilmesine göz yumanlara karşı adalet arıyoruz. Çocuklarımızı tarikatların, çocuk istismarcıların ellerine bırakanlara karşı adalet arıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gamze Elvan’ın 12. yıldönümü ümidi…

Gamze Elvan’ın 12. yıldönümü ümidi…

Önümüzdeki 12. yıl bu kez mezarın başında adaleti bulmuş olmayı diliyoruz. Çünkü bir çocuğun katilinin hesap vermesi, geride kalan tüm çocuklarımızın geleceğinin tazminatı olacak. Oğlumuz, canımız, yavrumuz Berkinimiz kaç yıl geçerse geçsin sana yaşatılan zulmü unutmayacağız. Seni bizden koparanları asla affetmeyeceğiz. Elbet bir gün yattığın yerde rahat uyuyabilmeni sağlayacağız. Berkin için adalet, herkes için adalet.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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