Berkin Elvan Ölüm Yıldönümünde Anıldı: Ablası Gamze Elvan’dan Tüm Çocuklar İçin Adalet Çağrısı

“Önümüzdeki 12. yıl bu kez mezarın başında adaleti bulmuş olmayı diliyoruz. Çünkü bir çocuğun katilinin hesap vermesi, geride kalan tüm çocuklarımızın geleceğinin tazminatı olacak. Oğlumuz, canımız, yavrumuz Berkinimiz kaç yıl geçerse geçsin sana yaşatılan zulmü unutmayacağız. Seni bizden koparanları asla affetmeyeceğiz. Elbet bir gün yattığın yerde rahat uyuyabilmeni sağlayacağız. Berkin için adalet, herkes için adalet.'