Berkin Elvan Ölüm Yıldönümünde Anıldı: Ablası Gamze Elvan’dan Tüm Çocuklar İçin Adalet Çağrısı
Berkin Elvan Ölüm Yıldönümünde Anıldı: Ablası Gamze Elvan’dan Tüm Çocuklar İçin Adalet Çağrısı
Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında kafasına isabet eden gaz bombasının kapsülü sonrasında yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonrasında hayatını kaybetmişti. Büyük bir kalabalıkla defnedilen ve Gezi Parkı eylemlerinin simgesi haline gelen Berkin Elvan, 11. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine, Elvan ailesi ve Berkin Elvan’ı sevenler katıldı. Berkin Elvan’ın ablası Gamze Elvan yaptığı konuşmada kardeşiyle birlikte tüm çocukları için adalet çağrısında bulundu.
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Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’ndaki evinde ekmek almak için çıkan Berkin Elvan, kafasına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanmıştı.
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Berkin Elvan, Türkiye’nin gördüğü en kalabalık cenaze törenlerinden biriyle defnedilmişti.
Gamze Elvan’ın 12. yıldönümü ümidi…
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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