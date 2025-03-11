Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Depremi: Kayda Geçsin Ekibi Halk TV’den Ayrıldı
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Depremi: Kayda Geçsin Ekibi Halk TV’den Ayrıldı
Halk TV’nin YouTube kanalında dün akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajının yayınlanması tartışma yaratmıştı. Kanalın önde gelen gazetecileri röportaja tepki göstermişti. Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, röportajın “bir yol kazası” olduğunu söyledi. Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in yer aldığı Kayda Geçsin programının ekibi ise kanaldan ayrılmaya karar verdi.
İşte Halk TV’de yaşanan Rasim Ozan Kütahyalı depreminin tüm detayları 👇
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Halk TV’nin YouTube kanalından dün akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajı yayınlandı.
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Halk TV’nin önde gelen isimleri ise Rasim Ozan röportajına tepki gösterdi. Halk TV yazarı Serpil Yılmaz ise istifa ettiğini açıkladı.
Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, bugün kanalda yaşanan “ROK” depremi ile ilgili açıklamada bulundu.
Kanalın patronunun röportajdan haberi yokmuş.
Kaydan Geçsin ekibi kanaldan ayrılmış
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Kayda Geçsin programınını sunucu Şule Aydın da kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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