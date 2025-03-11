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Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Depremi: Kayda Geçsin Ekibi Halk TV’den Ayrıldı

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Depremi: Kayda Geçsin Ekibi Halk TV’den Ayrıldı

halk tv
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 19:24

Halk TV’nin YouTube kanalında dün akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajının yayınlanması tartışma yaratmıştı. Kanalın önde gelen gazetecileri röportaja tepki göstermişti. Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, röportajın “bir yol kazası” olduğunu söyledi. Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in yer aldığı Kayda Geçsin programının ekibi ise kanaldan ayrılmaya karar verdi.

İşte Halk TV’de yaşanan Rasim Ozan Kütahyalı depreminin tüm detayları 👇

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Halk TV’nin YouTube kanalından dün akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajı yayınlandı.

Halk TV’nin YouTube kanalından dün akşam saatlerinde Rasim Ozan Kütahyalı’nın röportajı yayınlandı.

Kütahyalı röportajında, “Terörsüz Türkiye” açılımının detaylarını anlattı. 

Sürecin nasıl olgunlaştığını, kimlerin nasıl katkı verdiğini açıklayan Rasim Ozan Kütahyalı, sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Martin Bashir’in Prenses Diana ile 20 Kasım 1995’te yaptığı söyleşi kadar içeriği bomba dolu bu röportaj” tanımlamasında bulundu.

Halk TV’nin önde gelen isimleri ise Rasim Ozan röportajına tepki gösterdi. Halk TV yazarı Serpil Yılmaz ise istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV’nin önde gelen isimleri ise Rasim Ozan röportajına tepki gösterdi. Halk TV yazarı Serpil Yılmaz ise istifa ettiğini açıkladı.

Tüm tepkiler 👇

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, bugün kanalda yaşanan “ROK” depremi ile ilgili açıklamada bulundu.

Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, bugün kanalda yaşanan “ROK” depremi ile ilgili açıklamada bulundu.

“Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. 

Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır.”

Kanalın patronunun röportajdan haberi yokmuş.

Kanalın patronunun röportajdan haberi yokmuş.

“Ayrıca televizyon kanalı ve internet sitesinden farklı bir yönetime sahip olan Youtube platformumuz için o röportajın yapıldığından bilgim yoktu. Olsaydı onay vermezdim.

Bir iş insanı olarak her şeyimi riske atarak bu işe girdiğimde, amacım onlarca gazeteciye sözünü söyleyebileceği demokratik bir platform sağlamaktı.

Kanalda program yapan arkadaşlarımızın, kanalı ve patronunu rahatlıkla eleştirmesi, eleştirel gazetecilik kültürünü oturttuğumu gösteriyor, bundan dolayı mutluyum.”

Kaydan Geçsin ekibi kanaldan ayrılmış

Kaydan Geçsin ekibi kanaldan ayrılmış

“Fakat söz hakkının kutsallığına olan inancım konusunda hayal kırıklığı yaşıyorum. Sürecin nasıl geliştiğini, o röportajın nasıl yayınladığını izleyicilerimize anlatmak için Kayda Geçsin ekibinden söz hakkı talep ettiğimde, bu talebim reddedildi.

Cevap hakkımı kullanmakta ısrar edince, program yapmamayı tercih ettiklerini ilettiler. Oysa cevap hakkı kutsaldır ve hiçbir demokrat bunu reddetmez.

Söz hakkını reddetmenin ne vicdanlarda, ne Halk TV kültüründe yeri vardır.

Bu tutumu söz hakkının kutsallığına inanan tüm demokratlar, paydaşlar ve izleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum.”

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Kayda Geçsin programınını sunucu Şule Aydın da kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.

Kayda Geçsin programınını sunucu Şule Aydın da kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.
twitter.com

'Herkese merhaba…

Kayda Geçsin ekibi olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı.

İktidar baskısıyla medyanın karartıldığı, basın özgürlüğünün katledildiği bir dönemde Halk TV’de özgürce yayınlar yaptık ve bu konuda desteklendik.

Bizim için her zaman değerli olan Halk TV ailesine ve izleyicisine çok teşekkür ederiz.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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