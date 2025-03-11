Deve Güreşi Festivalinde Polise Saldırı: Saldırgan Tutuklandı
Deve Güreşi Festivalinde Polise Saldırı: Saldırgan Tutuklandı
Aydın’da düzenlenen deve güreşi festivalinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi memuruna saldırı olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, T.M. isimli kişinin polise uçan tekme attığı yer alıyordu. Tepki çeken görüntüler sonrasında gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Aydın’ın Bozdağan ilçesinde deve güreşi festivalinde kavga çıkmıştı.
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Savcılığın soruşturması sonrasında T.M. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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