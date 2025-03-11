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Deve Güreşi Festivalinde Polise Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

Deve Güreşi Festivalinde Polise Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

Aydın
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 18:05

Aydın’da düzenlenen deve güreşi festivalinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi memuruna saldırı olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, T.M. isimli kişinin polise uçan tekme attığı yer alıyordu. Tepki çeken görüntüler sonrasında gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aydın’ın Bozdağan ilçesinde deve güreşi festivalinde kavga çıkmıştı.

Aydın’ın Bozdağan ilçesinde deve güreşi festivalinde kavga çıkmıştı.

23 Şubat'ta düzenlenen deve güreşi festivalinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen trafik polisine, T.M. isimli kişi tarafından uçan tekme atıldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken, savcılık olayla ilgili harekete geçti.

O anlar 👇

Savcılığın soruşturması sonrasında T.M. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Savcılığın soruşturması sonrasında T.M. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli T.M.’nin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin 'Pişman mısın' sorusuna şüpheli yakınlarının 'Ne yaptı da pişman olacak' sözleri dikkatlerden kaçmadı.

T.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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