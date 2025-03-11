Yapay Zeka Yanlış Algılıyormuş: IBAN ile Para Transferinde Bekleyen Büyük Tehlike
Yapay Zeka Yanlış Algılıyormuş: IBAN ile Para Transferinde Bekleyen Büyük Tehlike
Müşterisi olduğunuz bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden bir tanıdığınıza göndereceğiniz para sonrasında vergi cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kısa zaman önce yürürlüğe koyduğu yapay zeka destekli denetimlerde, IBAN ile para gönderiminde “diğer” seçeneği ile gönderilen paralar kira geliri olarak algılanabiliyor. Bu sebeple birçok kişiye vergi cezası için e-tebligat gittiği öğrenildi.
Kaynak: Habertürk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaybını önlemek için üst üste yeni önlemler almaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habertürk’ten Öznur Karslı Çetiner’in haberine göre, IBAN ile para transferinde “diğer” seçeneceğini kullanmak sorun yaratabilir.
Yapay zekanın yanlış algılaması nedeniyle çok sayıda kişiye e-tebligat gittiği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın