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Yapay Zeka Yanlış Algılıyormuş: IBAN ile Para Transferinde Bekleyen Büyük Tehlike

Yapay Zeka Yanlış Algılıyormuş: IBAN ile Para Transferinde Bekleyen Büyük Tehlike

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 17:27

Müşterisi olduğunuz bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden bir tanıdığınıza göndereceğiniz para sonrasında vergi cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kısa zaman önce yürürlüğe koyduğu yapay zeka destekli denetimlerde, IBAN ile para gönderiminde “diğer” seçeneği ile gönderilen paralar kira geliri olarak algılanabiliyor. Bu sebeple birçok kişiye vergi cezası için e-tebligat gittiği öğrenildi.

Kaynak: Habertürk

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Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaybını önlemek için üst üste yeni önlemler almaya devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaybını önlemek için üst üste yeni önlemler almaya devam ediyor.

Başkanlık, vatandaşların para transferilerini inceleyen yapay zeka destekli denetimler de yapıyor. Ancak yapay zekanın özellikle para transferini incelerken yaptığı “küçük bir hata” sebebiyle hiç suçunuz yokken vergi cezası ile karşı karşıya kalmanız mümkün.

Habertürk’ten Öznur Karslı Çetiner’in haberine göre, IBAN ile para transferinde “diğer” seçeneceğini kullanmak sorun yaratabilir.

Habertürk’ten Öznur Karslı Çetiner’in haberine göre, IBAN ile para transferinde “diğer” seçeneceğini kullanmak sorun yaratabilir.

Vergi uzmanı Murat Bal 'Yapay zeka o diğer işaretli para transferlerini yakalıyor, diğer riskli gruba giriyor. Bunun için de kira geliri olabilir şeklinde yorumluyor. Örneğin ben şimdi ben kendi kardeşime para yolluyorum ve yanlışlıkla kirayı ya da 'diğer'i seçtim ve vergi cezası ile karşı karşıya kalıyorum. Bunun sebebi tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesi ile alakalı' ifadelerini kullandı.

Kaynak

Yapay zekanın yanlış algılaması nedeniyle çok sayıda kişiye e-tebligat gittiği ortaya çıktı.

Yapay zekanın yanlış algılaması nedeniyle çok sayıda kişiye e-tebligat gittiği ortaya çıktı.

Murat Bal, 'Özellikle son 3 aydır vergi dairesi sistemi otomatik incelemelere başladı. Size birisi bir para yolladı, farz edelim 'diğer'i işaretledi ama bunun gerçekten kira alıp olmadığını araştırmak için öncelikle vergi dairesinin iki tarafın da ifadesini alması gerekiyor' dedi.

İzlenmesi gereken sürece dair bilgi de veren Bal 'İdareye itiraz yoluna gidilmesi gerekiyor. Ama ben zaten 1-2 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da bu konuda gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum' diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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