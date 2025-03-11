Yapay Zeka Yanlış Algılıyormuş: IBAN ile Para Transferinde Bekleyen Büyük Tehlike

Murat Bal, 'Özellikle son 3 aydır vergi dairesi sistemi otomatik incelemelere başladı. Size birisi bir para yolladı, farz edelim 'diğer'i işaretledi ama bunun gerçekten kira alıp olmadığını araştırmak için öncelikle vergi dairesinin iki tarafın da ifadesini alması gerekiyor' dedi.

İzlenmesi gereken sürece dair bilgi de veren Bal 'İdareye itiraz yoluna gidilmesi gerekiyor. Ama ben zaten 1-2 ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da bu konuda gerekli önlemleri alacağını düşünüyorum' diye konuştu.