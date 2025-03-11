25 Yıldır Yaptığı Mesleğine Alerjisi Olduğu Ortaya Çıktı: Yeni İş Arıyor!
25 Yıldır Yaptığı Mesleğine Alerjisi Olduğu Ortaya Çıktı: Yeni İş Arıyor!
Ordu’da bir süre önce yaptırdığı test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisinin olduğunu öğrenen Mevlüt Kovan, çok sevdiği ve 25 yıldır yaptığı mesleği çiçekçiliği sağlığını bozduğu için bırakmayı düşünüyor.
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Altınordu’da çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi yaptırdı.
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"25 yıl verdiğim meslek bana zarar veriyor, yeni bir meslek arayışındayım"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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