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25 Yıldır Yaptığı Mesleğine Alerjisi Olduğu Ortaya Çıktı: Yeni İş Arıyor!

25 Yıldır Yaptığı Mesleğine Alerjisi Olduğu Ortaya Çıktı: Yeni İş Arıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2025 - 15:27

Ordu’da bir süre önce yaptırdığı test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisinin olduğunu öğrenen Mevlüt Kovan, çok sevdiği ve 25 yıldır yaptığı mesleği çiçekçiliği sağlığını bozduğu için bırakmayı düşünüyor.

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Altınordu’da çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi yaptırdı.

Altınordu’da çiçekçilik yapan Mevlüt Kuvan, sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastaneye gittiğinde doktorun tavsiyesi üzerine alerji testi yaptırdı.

Yapılan test sonrası yeşil yapraklı bitkilere alerjisi olduğu belirlenen Kuvan, sonuca inanamayınca yeniden test yaptırdı ancak sonuç değişmedi. Kuvan, 25 yıllık mesleğine alerjisi olduğunu ve sağlığını bozduğunu, iş yerinde sürekli olarak yaşadığı baş ağrısı ve uykusuzluğun bundan kaynaklandığını anladı.

"25 yıl verdiğim meslek bana zarar veriyor, yeni bir meslek arayışındayım"

"25 yıl verdiğim meslek bana zarar veriyor, yeni bir meslek arayışındayım"

25 yılını verdiği mesleğini alerjisi olduğu için bırakmak zorunda kalacağını aktaran ve bu nedenle yeni bir iş arayışında olduğuna dikkat çeken Kuvan, '23 Eylül 2024 yılında bir alerji testi yaptırdıktan sonra çiçekçilik hayatı bana hastalıklar getirdi, mesleğimin beni hasta yaptığını öğrendim. Bu hayatımdaki en ilginç olaylardan bir tanesiydi. 25 yılımı vermiş olduğum mesleğin ciğerlerime ve bana zarar verdiğini öğrendim. Bununla birlikte psikolojik sorunlar ve yeni bir meslek arayışına başladım' dedi.

Alerjinin kendisinde uykusuzluk başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklara neden olduğunu kaydeden Kuvan 'Oksijen ve karbondioksit verdiği için bir hayli sorun yaşıyorum, sürekli hastaneye gitmek zorunda kalıyorum, ilca kullanıyorum, bu nedenle de mesleğini bırakmak istiyorum' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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