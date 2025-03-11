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Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Kaosu Devam Ediyor: Serpil Yılmaz Halk TV’den İstifa Etti

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Kaosu Devam Ediyor: Serpil Yılmaz Halk TV’den İstifa Etti

Rasim Ozan Kütahyalı halk tv
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2025 - 13:59

Halk TV’de adeta Rasim Ozan Kütahyalı kaosu çıktı. Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajı YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumda çalışan gazetecileri rahatsız etti. Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel gibi isimler, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de yer almasına tepki gösterdi. 

Sosyal medyada da gösterilen tepkilerden sonra ilk istifa haberi geldi. Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, Rasim Ozan Kütahyalı olayı sebebiyle kurumdan istifa ettiğini açıkladı.

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Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV’nin YouTube kanalına konuk oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV’nin YouTube kanalına konuk oldu.

Akşam saatlerinde yayımlanan röportajda Rasim Ozan Kütahyalıterör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısının nasıl yapıldığını anlattı. Kütahyalı Selahattin Demirtaş’ın da kısa zamanda tahliye olacağını ifade etti.  Rasim Ozan Kütahyalı ayrıca “Türkiye’nin genel af sürecine ihtiyacı var” açıklamasında da bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumun önde gelen isimleri arasında rahatsızlık yarattı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye röportaj vermesi ise kurumun önde gelen isimleri arasında rahatsızlık yarattı.

Sosyal medyada oluşan tepkiler kadar kurum içerisinde de sesler yükseldi. Barış Pehlivan, Timur Soykan, Murat Ağırel gibi isimler, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’de yer almasına tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından ilk istifa haberi de gecikmedi.

Tepkilerin ardından ilk istifa haberi de gecikmedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV’ye çıkmasından rahatsız kolan isimlerden yazar Serpil Yılmaz sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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