Trump'ın Arkasında Duran Dünyanın En Zenginleri Bir Günde Milyarlarca Dolar Kaybetti

O zamanlar Google olarak bilinen şirketi Larry Page ile birlikte kuran ve halen yüzde 6 hisseye sahip olan 51 yaşındaki Brin, 2017 yılında San Francisco havaalanında Trump yönetiminin göçmen politikasına karşı düzenlenen bir protestoya katıldı. Kasım ayında Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Brin, ertesi ay Mar-a-Lago'da Trump'la birlikte yemek yedi. Alphabet hisseleri, üç aylık gelir tahminlerini kaçırmasının ardından Şubat ayı başında yüzde 7'den fazla değer kaybetti. Arama motoru şirketini dağıtması için Adalet Bakanlığı'nın baskısıyla karşı karşıya olan Alphabet'in temsilcileri geçen hafta hükümetle bir araya gelerek daha az agresif bir tutum takınmasını istedi.