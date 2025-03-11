Trump'ın Arkasında Duran Dünyanın En Zenginleri Bir Günde Milyarlarca Dolar Kaybetti
Trump'ın Arkasında Duran Dünyanın En Zenginleri Bir Günde Milyarlarca Dolar Kaybetti
ABD borsalarındaki düşüş sonrası gözler dünyanın en zenginlerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılan milyarderler, milyarlarca dolar kaybetti. Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Sergey Brin ve Mark Zuckerberg yalnızca mart ayında yaklaşık 171 milyar dolar kaybetti.
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Dünyanın en zengin insanları, ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta yemin ederken yanındaydı.
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Trump'ın yanında olan Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg, borsadan büyük kazançlar elde etti. Bu durum uzun sürmedi. Yedi hafta sonra ise işler tersine döndü.
Trump'ın seçilmesi ve göreve başlaması arasındaki dönem, S&P 500 Endeksi'nin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla dünyanın en zenginleri için bir şans oldu.
Ancak Trump'ın yeni döneminin başlamasının piyasa getirilerini desteklemeye devam edeceği yönündeki beklentiler altüst oldu.
Sergey Brin: 22 milyar dolar düşüş
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Elon Musk'ın servetinde 148 milyar dolar düşüş gerçekleşti.
Mark Zuckerberg: 5 milyar dolar düşüş
Bernard Arnault: 5 milyar dolar düşüş
Jeff Bezos'un servetinde ise 29 milyar dolar düşüş oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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