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Trump'ın Arkasında Duran Dünyanın En Zenginleri Bir Günde Milyarlarca Dolar Kaybetti

Trump'ın Arkasında Duran Dünyanın En Zenginleri Bir Günde Milyarlarca Dolar Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 14:22

ABD borsalarındaki düşüş sonrası gözler dünyanın en zenginlerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılan milyarderler, milyarlarca dolar kaybetti. Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Sergey Brin ve Mark Zuckerberg yalnızca mart ayında yaklaşık 171 milyar dolar kaybetti. 

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Dünyanın en zengin insanları, ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta yemin ederken yanındaydı.

Dünyanın en zengin insanları, ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta yemin ederken yanındaydı.

Trump'ın yanında olan Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg, borsadan büyük kazançlar elde etti. Bu durum uzun sürmedi. Yedi hafta sonra ise işler tersine döndü.

Trump'ın yanında olan Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg, borsadan büyük kazançlar elde etti. Bu durum uzun sürmedi. Yedi hafta sonra ise işler tersine döndü.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Trump'ın ikinci döneminin başlaması, Kongre Binası Rotunda'da Trump'ın arkasında oturan milyarderlerin çoğu için çarpıcı bir tersine dönüş sağladı ve beşi toplam 209 milyar dolar servet kaybetti.

Trump'ın seçilmesi ve göreve başlaması arasındaki dönem, S&P 500 Endeksi'nin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla dünyanın en zenginleri için bir şans oldu.

Trump'ın seçilmesi ve göreve başlaması arasındaki dönem, S&P 500 Endeksi'nin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla dünyanın en zenginleri için bir şans oldu.

Yatırımcılar, Trump'ın politikalarının iş dünyası için avantajlı olacağı beklentisiyle hisse senedi ve kripto piyasalarına akın etti. Musk'ın Tesla şirketi seçimden sonraki haftalarda yüzde 98 değer kazanarak rekor seviyeye ulaştı. Arnault'un LVMH'si Açılış Günü'nden önceki hafta yüzde 7 değer kazanarak Fransız patronu 12 milyar dolar daha zengin yaptı. Trump'ı 2021'de sosyal medya platformundan men eden Zuckerberg'in Meta Platforms şirketi bile yeni dönem başlamadan önce yüzde 9, görevdeki ilk dört haftasında ise yüzde 20 daha değer kazandı.

Ancak Trump'ın yeni döneminin başlamasının piyasa getirilerini desteklemeye devam edeceği yönündeki beklentiler altüst oldu.

Ancak Trump'ın yeni döneminin başlamasının piyasa getirilerini desteklemeye devam edeceği yönündeki beklentiler altüst oldu.

S&P 500, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana yüzde 6,4 değer kaybederken, kamu çalışanlarının toplu işten çıkarılması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda ileri geri konuşması hisse senetlerini sarstı ve gösterge endeks Pazartesi günü yüzde 2,7 değer kaybetti.

Yemin törenine katılanların servetlerinin arkasındaki şirketler, yemin töreninden önceki son işlem günü olan 17 Ocak'tan bu yana piyasa değerinde toplam 1,39 trilyon dolar düşüşle en büyük kaybedenlerden bazıları oldu.

Sergey Brin: 22 milyar dolar düşüş

Sergey Brin: 22 milyar dolar düşüş

O zamanlar Google olarak bilinen şirketi Larry Page ile birlikte kuran ve halen yüzde 6 hisseye sahip olan 51 yaşındaki Brin, 2017 yılında San Francisco havaalanında Trump yönetiminin göçmen politikasına karşı düzenlenen bir protestoya katıldı. Kasım ayında Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Brin, ertesi ay Mar-a-Lago'da Trump'la birlikte yemek yedi. Alphabet hisseleri, üç aylık gelir tahminlerini kaçırmasının ardından Şubat ayı başında yüzde 7'den fazla değer kaybetti. Arama motoru şirketini dağıtması için Adalet Bakanlığı'nın baskısıyla karşı karşıya olan Alphabet'in temsilcileri geçen hafta hükümetle bir araya gelerek daha az agresif bir tutum takınmasını istedi.

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Elon Musk'ın servetinde 148 milyar dolar düşüş gerçekleşti.

Elon Musk'ın servetinde 148 milyar dolar düşüş gerçekleşti.

53 yaşındaki Tesla CEO'sunun net serveti 17 Aralık'ta 486 milyar dolara ulaşarak Bloomberg'in servet endeksinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük servet oldu. Kazancının çoğu, seçimden sonra hisseleri neredeyse iki katına çıkan Tesla'dan geldi. O zamandan beri elektrikli otomobil üreticisi bu kazançların tamamını geri verdi. Avrupa'daki tüketiciler Musk'ın aşırı sağcı politikacılara verdiği destekten rahatsız oldu ve Almanya'daki Tesla satışları yılın ilk iki ayında yüzde 70'ten fazla düştü. Çin sevkiyatları da geçen ay yüzde 49 oranında düşerek Temmuz 2022'den bu yana görülmeyen seviyelere geriledi.

Mark Zuckerberg: 5 milyar dolar düşüş

Mark Zuckerberg: 5 milyar dolar düşüş

Meta, bu yılın başında Muhteşem Yedili teknoloji hisseleri arasında öne çıkan kazanan oldu. S&P 500'ün son birkaç yıldaki kazançlarının çoğuna güç veren şirketler grubu yatay seyrederken bile Meta, Ocak ortasından Şubat ortasına kadar yüzde 19 yükseldi. Ancak o zamandan bu yana hisse senedi tüm bu kazançlarını kaybetti. Magnificent Seven endeksi Aralık ortasındaki en yüksek seviyesinden bu yana yüzde 20 düştü.

Bernard Arnault: 5 milyar dolar düşüş

Bernard Arnault: 5 milyar dolar düşüş

Ailesi Louis Vuitton ve Bvlgari gibi markaların arkasındaki lüks holdingin sahibi olan 76 yaşındaki Arnault, on yıllardır Trump'ın arkadaşıydı ve Temmuz ayında Pennsylvania'daki suikast girişiminden bir gün sonra o zamanki adayla konuşmuştu. LVMH, 2024'ün büyük bölümünde düşüş gösterdikten sonra, seçimden Ocak sonuna kadar yüzde 20'den fazla artış gösterdi.

Jeff Bezos'un servetinde ise 29 milyar dolar düşüş oldu.

Jeff Bezos'un servetinde ise 29 milyar dolar düşüş oldu.

Başkanın ilk döneminde Trump'la posta hizmetleri ve Washington Post'un sahipliği konusunda çatışan 61 yaşındaki Bezos, seçimin ertesi günü Musk'ın X sosyal medya platformu üzerinden Trump'ı tebrik etti. Amazon Aralık ayında Trump'ın göreve başlama fonuna 1 milyon dolar bağışladı ve Bezos geçen ay başkanla yemek yedi, aynı gün Bezos gazetesinin görüş bölümünde kişisel özgürlüklere ve serbest piyasalara öncelik vereceğini açıkladı. Amazon hisseleri 17 Ocak'tan bu yana yüzde 14 düştü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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