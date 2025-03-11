Video Uğruna Başına Gelmeyen Kalmadı: İki Bacağını Kırdı

Sağlığı hakkında konuşan Koyuncu, “Durumum şu an iyi ama ne zaman taburcu olacağım belli değil. Böyle şeylerin denenmesini tavsiye etmiyorum. Bazen düşmek gerekiyor. Eskisinden daha iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum. O gün üst geçidin altındaki vidalar beni yordu. 'Galiba geçemeyeceğim' deyip geri geri dönmeye çalıştım. Düz bir yer olsa geçerdim. 'Bırakayım bacaklarım kırılmaz' diye düşündüm. Trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye attığım için pişmanım. Daha önce insanların olmadığı yerlerde bu sporu yapıyordum. İyileşince tekrar benzer şeyler yapacağım' dedi.