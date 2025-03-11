Video Uğruna Başına Gelmeyen Kalmadı: İki Bacağını Kırdı
Video Uğruna Başına Gelmeyen Kalmadı: İki Bacağını Kırdı
Video uğruna yapılan hareketlere bir yenisi daha eklendi. Ekstrem spor videoları çeken İbrahim Koyuncu, az kalsın canından oluyordu. Üst geçidin altından karşıya geçerken 6-7 metreden yola düşen İbrahim Koyuncu, iki bacağını kırdı.
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Feci olay, 6 Mart’ta Kadıköy ilçesi Ayrılık Çeşmesi bölgesindeki bir yaya üst geçidinde meydana geldi.
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Deneme sırasında Koyuncu'yu, arkadaşları da cep telefonuyla kaydetmeye başladı.
Yolda ilerleyen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan İbrahim Koyuncu, olay yerinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.
Gazetecilere açıklama yapan Koyuncu, yeniden deneyeceğini söyledi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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