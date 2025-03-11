onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Video Uğruna Başına Gelmeyen Kalmadı: İki Bacağını Kırdı

Video Uğruna Başına Gelmeyen Kalmadı: İki Bacağını Kırdı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 12:22

Video uğruna yapılan hareketlere bir yenisi daha eklendi. Ekstrem spor videoları çeken İbrahim Koyuncu, az kalsın canından oluyordu. Üst geçidin altından karşıya geçerken 6-7 metreden yola düşen İbrahim Koyuncu, iki bacağını kırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Feci olay, 6 Mart’ta Kadıköy ilçesi Ayrılık Çeşmesi bölgesindeki bir yaya üst geçidinde meydana geldi.

Feci olay, 6 Mart’ta Kadıköy ilçesi Ayrılık Çeşmesi bölgesindeki bir yaya üst geçidinde meydana geldi.

Ekstrem sporlarla ilgilenen İbrahim Koyuncu, çektiği adrenalin dolu videolarla sosyal medyada tanınıyor. Gökdelenlerin arasında veya binaların boşluklarında yüzlerce metre yükseklikte video çeken İbrahim Koyuncu, son olarak bir yaya üst geçidinin altından demirlere tutunarak karşıya geçmeye karar verdi.

Deneme sırasında Koyuncu'yu, arkadaşları da cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Deneme sırasında Koyuncu'yu, arkadaşları da cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Bir süre sonra üst geçitteki vidalar nedeniyle zorlanıp devam edemeyeceğini fark eden Koyuncu, boşlukta askıda kaldı. Geri dönmeye çalışan Koyuncu, enerjisi tükenince altından araçların geçtiği yola kendisini bıraktı.

Yolda ilerleyen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan İbrahim Koyuncu, olay yerinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Yolda ilerleyen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan İbrahim Koyuncu, olay yerinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Koyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kontrolde her 2 bacağında da kırık oluşan Koyuncu, ameliyata alındı. Bir süre hastanede tedavi görecek İbrahim Koyuncu'nun yaşadığı anlar kaydedildi.

Gazetecilere açıklama yapan Koyuncu, yeniden deneyeceğini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Koyuncu, yeniden deneyeceğini söyledi.

Sağlığı hakkında konuşan Koyuncu, “Durumum şu an iyi ama ne zaman taburcu olacağım belli değil. Böyle şeylerin denenmesini tavsiye etmiyorum. Bazen düşmek gerekiyor. Eskisinden daha iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum. O gün üst geçidin altındaki vidalar beni yordu. 'Galiba geçemeyeceğim' deyip geri geri dönmeye çalıştım. Düz bir yer olsa geçerdim. 'Bırakayım bacaklarım kırılmaz' diye düşündüm. Trafik ve yaya güvenliğini tehlikeye attığım için pişmanım. Daha önce insanların olmadığı yerlerde bu sporu yapıyordum. İyileşince tekrar benzer şeyler yapacağım' dedi.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın