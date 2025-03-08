onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Türkiye'nin Avrupa Ülkesi Yerine Orta Doğu Ülkesi Olarak Anılması İçin Harekete Geçtiler

Türkiye'nin Avrupa Ülkesi Yerine Orta Doğu Ülkesi Olarak Anılması İçin Harekete Geçtiler

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.03.2025 - 17:09

ABD'den dikkat çeken ve çok konuşulacak bir hamle geldi. Gündem yine Türkiye. ABD'de birkaç gün önce gerçekleşen Türkiye konulu Temsilciler Meclisi oturumunda sunulan yasa tasarısı herkesi şoke etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin, Avrupa ülkesi yerine Orta Doğu ülkesi olarak yeniden tanımlanması istendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'de geçtiğimiz günlerde önce gerçekleşen Türkiye konulu Temsilciler Meclisi oturumunun ardından Kongre'ye Ankara aleyhine yasa tasarısı sunuldu.

ABD'de geçtiğimiz günlerde önce gerçekleşen Türkiye konulu Temsilciler Meclisi oturumunun ardından Kongre'ye Ankara aleyhine yasa tasarısı sunuldu.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iki partili bir grup, Türkiye'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir Avrupa ülkesi yerine Orta Doğu ülkesi olarak yeniden tanımlanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

Yasa tasarısı, Kongre'ye bağlı Helen İsrail İttifakı'nın öncülüğünde meclise sunuldu.

Yasa tasarısı, Kongre'ye bağlı Helen İsrail İttifakı'nın öncülüğünde meclise sunuldu.

Tasarıyı destekleyen Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brad Schneider ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis'in açıklamasına göre, 'Ankara'ya bir mesaj göndermek' istedikleri iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Açıklamada ayrıca, 'ABD, Türkiye'nin Orta Doğu'ya yöneldiğini kabul ediyor ve Türkiye'nin artık Batı ile ilişkilerine öncelik vermediğini görüyor' denildi.

Meclis üyelerinin açıklamasında ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Meclis üyelerinin açıklamasında ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Meclis üyelerinin açıklamasında, bu statü değişikliğinin, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran ile artan bağları, Hamas'a verdiği destek ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik 'düşmanca askeri eylemleriyle' tutarlı olduğu öne sürüldü.

'Türkiye'nin, Batı'nın güvenlik çıkarlarıyla temelden çeliştiği, Türkiye'nin giderek artan Batı karşıtı duruş sergilediği, Avrupa hedeflerinden uzaklaştığı ve NATO müttefiklerine yönelik düşmanca tutumunu sürdürüyor' diyen Meclis üyeleri, bu statü değişikliğinin Türkiye'yi İran, Suriye ve Libya ile aynı kategoriye yerleştireceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Schneider, 'Türkiye bir yol ayrımında, ancak Erdoğan kararını verdi. Erdoğan'ın hükümeti Hamas'ı koruyor, Putin'in savaş makinesini destekliyor ve NATO birliğini engelliyor. ABD diplomasisinin Türkiye'yi hala Avrupa'nın bir parçası olduğunu iddia etmeyi bırakmasının zamanı geldi' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın