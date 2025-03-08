Türkiye'nin Avrupa Ülkesi Yerine Orta Doğu Ülkesi Olarak Anılması İçin Harekete Geçtiler

Meclis üyelerinin açıklamasında, bu statü değişikliğinin, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran ile artan bağları, Hamas'a verdiği destek ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik 'düşmanca askeri eylemleriyle' tutarlı olduğu öne sürüldü.

'Türkiye'nin, Batı'nın güvenlik çıkarlarıyla temelden çeliştiği, Türkiye'nin giderek artan Batı karşıtı duruş sergilediği, Avrupa hedeflerinden uzaklaştığı ve NATO müttefiklerine yönelik düşmanca tutumunu sürdürüyor' diyen Meclis üyeleri, bu statü değişikliğinin Türkiye'yi İran, Suriye ve Libya ile aynı kategoriye yerleştireceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Schneider, 'Türkiye bir yol ayrımında, ancak Erdoğan kararını verdi. Erdoğan'ın hükümeti Hamas'ı koruyor, Putin'in savaş makinesini destekliyor ve NATO birliğini engelliyor. ABD diplomasisinin Türkiye'yi hala Avrupa'nın bir parçası olduğunu iddia etmeyi bırakmasının zamanı geldi' dedi.