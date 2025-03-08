Türkiye'nin Avrupa Ülkesi Yerine Orta Doğu Ülkesi Olarak Anılması İçin Harekete Geçtiler
Türkiye'nin Avrupa Ülkesi Yerine Orta Doğu Ülkesi Olarak Anılması İçin Harekete Geçtiler
ABD'den dikkat çeken ve çok konuşulacak bir hamle geldi. Gündem yine Türkiye. ABD'de birkaç gün önce gerçekleşen Türkiye konulu Temsilciler Meclisi oturumunda sunulan yasa tasarısı herkesi şoke etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin, Avrupa ülkesi yerine Orta Doğu ülkesi olarak yeniden tanımlanması istendi.
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ABD'de geçtiğimiz günlerde önce gerçekleşen Türkiye konulu Temsilciler Meclisi oturumunun ardından Kongre'ye Ankara aleyhine yasa tasarısı sunuldu.
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Yasa tasarısı, Kongre'ye bağlı Helen İsrail İttifakı'nın öncülüğünde meclise sunuldu.
Meclis üyelerinin açıklamasında ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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