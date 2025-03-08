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Bir Devrin Sonu Geldi: ABD İnternet Devini Satışa Çıkardı

Bir Devrin Sonu Geldi: ABD İnternet Devini Satışa Çıkardı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.03.2025 - 14:32

ABD Adalet Bakanlığı'ndan dikkat çeken Google kararı geldi. Bakanlık, Google'ın tarayıcısı Chrome'u 'derhal ve eksiksiz' bir şekilde elden çıkarmasını istedi.

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Google’a Chrome'u satmak zorunda kaldı. Böylelikle bir devrin de sonu geldi.

Google’a Chrome'u satmak zorunda kaldı. Böylelikle bir devrin de sonu geldi.

ABD Adalet Bakanlığı teknoloji devi Google'a açılan antitröst davasının çözümü kapsamında dikkat çeken bir hamlede bulundu. Google’ın Chrome tarayıcısını "derhal ve eksiksiz" bir şekilde elden çıkarmasını talep etti.

ABD Adalet Bakanlığı teknoloji devi Google'a açılan antitröst davasının çözümü kapsamında dikkat çeken bir hamlede bulundu. Google’ın Chrome tarayıcısını "derhal ve eksiksiz" bir şekilde elden çıkarmasını talep etti.

Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye sunduğu yeni öneriye göre, GoogleChrome’u yalnızca davacıların onayladığı bir alıcıya satmak zorunda. Satış şartları ise mahkeme ve davacılar tarafından belirlenecek.

Google’ın piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rekabeti engellediği iddiası için harekete geçen bakanlık ayrıca Google'ın arama motorunun ayrıcalıklı muamele görmesi için iş ortaklarına ödeme yapmasını da yasaklamayı öneriyor. Bu durumda teknoloji devi, kendisiyle rekabet eden herhangi bir şirketle yeni bir ortaklık girişimi ve iş birliği kurmadan önce hükümete ön bildirimde bulunmak zorunda.

Bakanlık Google’ın yapay zeka yatırımlarını satmasını zorunlu kılmaktan vazgeçti ancak şirketin gelecekteki yapay zeka yatırımlarıyla ilgili olarak hükümete önceden bilgi vermesi şart koşuluyor.

Bakanlık Google’ın yapay zeka yatırımlarını satmasını zorunlu kılmaktan vazgeçti ancak şirketin gelecekteki yapay zeka yatırımlarıyla ilgili olarak hükümete önceden bilgi vermesi şart koşuluyor.

ABD'li Wshington Post gazetesinde yer alan habere göre, Google sözcüsü Peter Schottenfels karara tepki göstererek “Adalet Bakanlığı'nın önerileri mahkeme kararının çok ötesine geçmeye devam ediyor' dedi ve bu hamlenin Amerika'nın tüketicilerine, ekonomisine ve ulusal güvenliğine zarar vereceğini öne sürdü.

Nihai kararı ise, federal yargıç Amit Mehta'nın nisanda vereceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu talepleri yinelemesi, beklentilerin aksine, 'antitröst' konusuna yönelik 'agresif' önlemlerin yeni yönetimde de süreceği yorumlarına neden oldu.

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde 'antitröst' davası açıldığı bildirilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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