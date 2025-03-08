Bir Devrin Sonu Geldi: ABD İnternet Devini Satışa Çıkardı
Bir Devrin Sonu Geldi: ABD İnternet Devini Satışa Çıkardı
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Google’a Chrome'u satmak zorunda kaldı. Böylelikle bir devrin de sonu geldi.
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ABD Adalet Bakanlığı teknoloji devi Google'a açılan antitröst davasının çözümü kapsamında dikkat çeken bir hamlede bulundu. Google’ın Chrome tarayıcısını "derhal ve eksiksiz" bir şekilde elden çıkarmasını talep etti.
Bakanlık Google’ın yapay zeka yatırımlarını satmasını zorunlu kılmaktan vazgeçti ancak şirketin gelecekteki yapay zeka yatırımlarıyla ilgili olarak hükümete önceden bilgi vermesi şart koşuluyor.
ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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