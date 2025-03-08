Bir Devrin Sonu Geldi: ABD İnternet Devini Satışa Çıkardı

ABD'li Wshington Post gazetesinde yer alan habere göre, Google sözcüsü Peter Schottenfels karara tepki göstererek “Adalet Bakanlığı'nın önerileri mahkeme kararının çok ötesine geçmeye devam ediyor' dedi ve bu hamlenin Amerika'nın tüketicilerine, ekonomisine ve ulusal güvenliğine zarar vereceğini öne sürdü.

Nihai kararı ise, federal yargıç Amit Mehta'nın nisanda vereceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu talepleri yinelemesi, beklentilerin aksine, 'antitröst' konusuna yönelik 'agresif' önlemlerin yeni yönetimde de süreceği yorumlarına neden oldu.

ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde 'antitröst' davası açıldığı bildirilmişti.