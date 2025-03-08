Beraat Etmişlerdi: Dilan Polat ve Engin Polat'ın Davasında Yeni Gelişme
Beraat Etmişlerdi: Dilan Polat ve Engin Polat'ın Davasında Yeni Gelişme
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın beraatine karar verilmişti. Karardan günler sonra yeni bir gelişme yaşandı. Sanıkların beraatine savcılık itiraz etti.
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Polat çifti bir türlü gündemden düşmüyor. Ya haklarında açılan davalar ya da sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyorlar.
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Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen kurşunlama saldırısına ilişkin davada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklar beraat etmişti.
Polat çiftine bir kötü haber geldi. Sanıkların beraat kararına savcılıktan itiraz geldi.
Tehdit paylaşımları dilekçede yer aldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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