onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Ünlülerin Diyetisyeni Ev Sahibiyle Davalık Oldu: Lüks Villayı Polis Eşliğinde Gezdiriyor

Ünlülerin Diyetisyeni Ev Sahibiyle Davalık Oldu: Lüks Villayı Polis Eşliğinde Gezdiriyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.03.2025 - 11:51

Ev sahibiyle sorun yaşanlara yeni bir isim eklendi. Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle davalık oldu. İddiaya göre, evin satışa çıkması sonrası Koçak, alıcılara evi göstermemekte direndi. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, ev sahibi polis eşliğinde alıcılara evi gezdirmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda kiracı ve ev sahibi arasında çıkan krizler büyüdü. Soluğu mahkemede alan ev sahiplerinin yüzü yine gülmüyor.

Son yıllarda kiracı ve ev sahibi arasında çıkan krizler büyüdü. Soluğu mahkemede alan ev sahiplerinin yüzü yine gülmüyor.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kiracısıyla yaşadığı kriz günlerce konuşulmuştu. Akalın, kiracısını mahkemeye verdi ancak davanın uzun sürecini öğrenmesi sonrası evini satışa çıkarmıştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kiracısıyla yaşadığı kriz günlerce konuşulmuştu. Akalın, kiracısını mahkemeye verdi ancak davanın uzun sürecini öğrenmesi sonrası evini satışa çıkarmıştı.

Çareyi evi satmakta bulan Akalın, kiracısına isyan etmişti. Ünlüler camiasında yaşanan ev sahibi ve kiracı krizine bir yeni isim daha dahil oldu. Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle tahliye davasıyla karşı karşıya kaldı.

Göktürk'te 3 dönüm arazi içinde bulunan lüks kütük evde 40 bin lira kira ödeyen Koçak, ev sahibinin evi satışa çıkarmak istemesiyle zor durumda kaldı.

Göktürk'te 3 dönüm arazi içinde bulunan lüks kütük evde 40 bin lira kira ödeyen Koçak, ev sahibinin evi satışa çıkarmak istemesiyle zor durumda kaldı.

İddiaya göre, Koçak, evini görmeye gelen alıcılara evi göstermemekte ısrarcı oldu.

Ev sahibi, Koçak’a tahliye davası açtıktan sonra, satış için evi gösterme girişimlerinde bulundu.

Ev sahibi, Koçak’a tahliye davası açtıktan sonra, satış için evi gösterme girişimlerinde bulundu.

Ancak Koçak, mahkeme kararına rağmen evi alıcılara göstermemekte direndi. Bunun üzerine, ev sahibi Koçak’a karşı ikinci bir dava açtı. Bu davanın ardından, ev sahibi alıcıları eve polis eşliğinde gezdirmeye karar verdi.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Koçak ve eşi Baha Aslanoba, gelen alıcılara evi kötüleyerek satışın engellenmesine yönelik tavır sergiledi. Ev sahibinin, icra kanalıyla ve polis gözetiminde evi gezdirmesi, Koçak ile ev sahibi arasındaki gerilimi artırmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın