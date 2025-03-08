Ünlülerin Diyetisyeni Ev Sahibiyle Davalık Oldu: Lüks Villayı Polis Eşliğinde Gezdiriyor

Ancak Koçak, mahkeme kararına rağmen evi alıcılara göstermemekte direndi. Bunun üzerine, ev sahibi Koçak’a karşı ikinci bir dava açtı. Bu davanın ardından, ev sahibi alıcıları eve polis eşliğinde gezdirmeye karar verdi.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Koçak ve eşi Baha Aslanoba, gelen alıcılara evi kötüleyerek satışın engellenmesine yönelik tavır sergiledi. Ev sahibinin, icra kanalıyla ve polis gözetiminde evi gezdirmesi, Koçak ile ev sahibi arasındaki gerilimi artırmaya devam ediyor.