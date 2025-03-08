Ünlülerin Diyetisyeni Ev Sahibiyle Davalık Oldu: Lüks Villayı Polis Eşliğinde Gezdiriyor
Ünlülerin Diyetisyeni Ev Sahibiyle Davalık Oldu: Lüks Villayı Polis Eşliğinde Gezdiriyor
Ev sahibiyle sorun yaşanlara yeni bir isim eklendi. Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle davalık oldu. İddiaya göre, evin satışa çıkması sonrası Koçak, alıcılara evi göstermemekte direndi. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, ev sahibi polis eşliğinde alıcılara evi gezdirmeye başladı.
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Son yıllarda kiracı ve ev sahibi arasında çıkan krizler büyüdü. Soluğu mahkemede alan ev sahiplerinin yüzü yine gülmüyor.
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kiracısıyla yaşadığı kriz günlerce konuşulmuştu. Akalın, kiracısını mahkemeye verdi ancak davanın uzun sürecini öğrenmesi sonrası evini satışa çıkarmıştı.
Göktürk'te 3 dönüm arazi içinde bulunan lüks kütük evde 40 bin lira kira ödeyen Koçak, ev sahibinin evi satışa çıkarmak istemesiyle zor durumda kaldı.
Ev sahibi, Koçak’a tahliye davası açtıktan sonra, satış için evi gösterme girişimlerinde bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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